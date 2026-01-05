屏縣議員第二選區 老面孔新戰局

屏東縣議員第二選區在年底大選可能面臨「老面孔、新戰局」，里港鄉長徐國銘（前排右）也將轉換跑道投入選戰。（謝佳潾攝）

屏東縣議員第二選區橫跨屏北6鄉，應選8席，年底大選可能面臨「老面孔、新戰局」，現任議員蘇孟婕確定不再參選，改由哥哥蘇孟淳接棒，另里港及麟洛鄉長徐國銘、鍾慶平也將轉換跑道投入選戰，當中九如鄉可能因無在地選將而成兵家必爭之地。

屏東議員第二選區包括里港、高樹、九如、鹽埔、長治及麟洛等6鄉，但目前僅有6名議員，因吳亮慶當選無效後，雖由張振亮遞補，但張又涉賄選案遭判刑8月、褫奪公權3年確定，因此遞補不到半年即遭解職，加上是「預備犯」依規定缺額不遞補，另王景山因違反廢棄物清理法遭判1年10月確定，但因非違反選罷法遭解職，所以也未遞補。

地方人士指出，第二選區除了現任議員各個實力堅強外，「新人」更是來勢洶洶，全都不是省油的燈。綜觀現任議員，擔任副議長的盧文瑞當過2任鄉長、4屆議員，基層實力深厚，已被看好是下屆議長熱門人選之一，而何春美更是11屆資深議員，44年累積的支持度無庸置疑，宋麗華、葉明博、陳明達也至少都是當選過3屆以上議員，各有擁護者。

至於只當1屆的蘇孟婕，將由哥哥蘇孟淳接棒投入選戰。蘇孟淳在2024年接替父親蘇震清參選屏南立委，雖失利但也打出名聲，近來更是勤跑基層，加上有深厚家族背景，實力不容小覷。

加上表態參選的還有捲土重來、代表麟洛鄉的立委鍾佳濱專區祕書鍾詔元，以及將轉換跑道的現任麟洛鄉長鍾慶平、里港鄉長徐國銘。地方人士說，這4人雖說是「新人」但都是選舉老面孔，另外鹽埔鄉長呂家萱任期屆滿，但動向不明，令這場選戰更加刺激。

地方人士分析，截至目前唯獨九如鄉未有選將表態，可能讓九如鄉這一票倉成為兵家必爭之地，此外，第二選區有2名婦女保障名額，若民進黨提名女性參選人，將讓選戰變得更撲朔迷離。