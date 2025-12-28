屏縣議員第五選區 老將新秀競逐

屏東縣第五選區議員羅平道（右一）、周碧雲（右二）、黃盈裕（左一）實力堅強，連任難度不大。（羅琦文攝）

林邊鄉前鄉長陳朱雲的媳婦陳靜芳，早已穿上屏東縣議員參選人外套出席各種活動。（羅琦文攝）

屏東縣議員第五選區包括崁頂、南州、林邊、佳冬4鄉，應選4席。原有民進黨籍羅平道、周碧雲、國民黨籍王啟敏、無黨籍黃盈裕，但王啟敏去年9月到峇里島旅遊，因身體不適而離世。羅、周、黃實力堅強，所餘1席也成為有意參選者的目標，目前除林邊鄉前鄉長陳朱雲媳婦陳靜芳已表態參選，也傳出曾參選本屆議員的張榮傑有意捲土重來。

王啟敏是第五選區第11屆至20屆10連霸議員，也是屏東縣議會最資深議員。地方人士指出，王啟敏是佳冬人，林邊、佳冬沿海一帶基本上都是他的鐵票區。

陳靜芳是佳冬鄉燄溫村人，夫家在林邊政壇亦相當有實力，陳已加入國民黨，儼然以海線接班人之姿，爭取國民黨資源支持，並穿上印有「屏東縣議員參選人」外套出席許多活動場合，她直言，是要延續王啟敏對鄉親的服務，因此毅然投入選舉。

地方人士表示，陳靜芳雖無從政經驗，但父親是燄溫村勝德宮宮主，對地方事務具一定影響力；夫家擁有許多政治資源，婆婆陳朱雲曾任林邊鄉第15屆鄉長，公公陳順山擔任過縣府祕書、兩屆鄉民代表，丈夫陳文鍵在民國111年鄉代選舉順利當選，因違反選罷法被判當選無效，但夫家政治實力仍不可小覷。

地方人士指出，還有1位本屆候選人、前中科院工程師張榮傑也傳聞有意捲土重來，張榮傑屬綠營，曾任立委莊瑞雄助理，在本屆議員選舉，僅以348票之差輸給黃盈裕，具一定實力。

6任議員周碧雲是崁頂人，早已在地經營出一定規模；羅平道是3屆議員，也是現任民進黨屏東縣黨部主委，不但地方根基扎實，在民進黨鐵票支持下，依舊有望穩坐議員寶座；黃盈裕雖是本屆新科議員，卻已是2屆南州鄉長、1屆鄉代表，順利轉換跑道當選議員，黃家在農會系統有相當強的實力，連任難度不大。