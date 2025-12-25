屏縣議員第六選區 藍綠版圖多變

屏東縣議員盧玟欣雖然是第六選區目前檯面上唯一女性參選人，但3席以下選區沒有婦女保障名額，連任靠的是積極的選民服務和精準針砭的問政。（本報資料照片）

屏東縣議員潘芳泉在車城、恆春扎根之深，旁人難及。（本報資料照片）

屏東縣議員張榮志（左一）是5屆議員，向第6任邁進。（本報資料照片）

屏東縣議員第六選區範圍主要在恆春半島，包括恆春鎮及枋山、車城、滿州3鄉，應選3席。恆春半島藍綠版圖變化不定，二綠一藍、二藍一綠、一藍一綠一無黨都出現過，目前有國民黨籍張榮志、盧玟欣、民進黨籍潘芳泉爭取連任，地方也傳出本屆「落選頭」立委莊瑞雄服務處主任、前鎮代李建華有意再出馬。

張榮志是5屆議員，曾是議會第15屆至18屆4連霸議員，但民國107年轉換跑道參選鎮長，敗給競選連任的前鎮長盧玉棟，111年回到議員跑道，以第六選區最高票當選，足見其實力。

盧玟欣是2屆議員，曾任國民黨第五區黨部執行長，進入政壇之前便從事黨務工作，每天都在第一線基層走動，不僅在恆春、車城有固定票源，還跨足枋山，107年順利當選議員，雖然是目前檯面上參選人唯一女性，連任靠的是選民服務和精準問政。

潘芳泉是總統府祕書長、屏東縣前縣長潘孟安的兄長，本屆新科議員。111年雖然年紀已達61歲，卻以「政壇老兵、選舉新人」之姿順利當選，他從潘孟安擔任鄉民代表開始，到議員、立委、縣長，一路扎實地做著服務工作近30年，旁人難及。

第六選區本屆「落選頭」的李建華，僅輸給盧玟欣326票。李建華曾任3屆鎮民代表，也是目前在恆春半島還掛著立委莊瑞雄旗幟的服務處主任，維繫著莊瑞雄在屏南的服務。

地方人士指出，第六選區本屆由於競爭激烈，過程中發生許多破壞旗幟、賄聲賄影情況，但明年議員選舉趨向穩定。由於恆春半島交通、觀光與偏鄉醫療議題相當熱門，都將成為政見議題。