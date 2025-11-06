屏縣議員關切無人機送藥議題張秀君：將配合中央支援計畫

屏東縣議員黃明賢昨（六）日質詢縣府是否有「無人機送藥」的規劃；衛生局長張秀君表示，已將全縣十六個道路易中斷地區，列入中央推動的「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」，以利未來有需求時就能立即啟動。

今年七月底，屏東縣山區大豪雨，霧台鄉大武部落對外交通受阻，鄉長巴正義冒險涉溪送藥到部落給逾三十位村民，英勇影片曝光被網友封為「最強鄉長」，但也有人直呼「太危險」！

黃明賢指出，偏鄉地區的醫療困境，並非無解難題，關鍵在於主管機關是否具備前瞻思維與執行決心，「地理的距離」不應等同於「醫療的落差」，霧台鄉長冒險涉水送藥令人怵目驚心，與其讚頌個人的英勇，衛生局更應致力於讓這份英勇不再被需要。

黃明賢認為，縣府必須立即啟動「無人機送藥」的超前部署計畫，系統性地建置包括飛行設備、操作人力、起降場地在內的完整運送網絡，讓緊急藥品配送不再受天候與路況阻斷。

張秀君表示，針對無人機送藥，屏東縣配合中央推動「偏鄉災後藥品運送無人機支援計畫」，八月已主動盤點有無人機送藥需求的偏鄉部落，包含來義、春日、泰武、霧台、獅子鄉、瑪家鄉、牡丹鄉、三地門鄉的十六個部落，共規劃十四個起降點，已提報衛福部，以利未來有需求時就能立即啟動。

至於，巴正義則說，雖無人機飛行還必須視天候狀況，但是有無人機送藥的規劃還是非常好，以後會配合加強離災措施，遇颱風等天候，會先將慢性病患者等人員撤離到霧台部落，「我以後也不會冒險涉溪送藥了」！