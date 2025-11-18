屏縣財稅局與三分局今辦雲端發票闖關 可獲超商禮物卡

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣雲端發票使用，並提升民眾對地方稅及財稅便民服務的認識，屏東縣政府財稅局今(18)日上午9點30分至11點30分，在財稅局總局及潮州、東港、恆春等三分局同步舉辦「雲端發票捐贈任我搭、稅務關卡“蛇”來闖」租稅宣導活動，完成闖關可獲超商禮物卡。

屏縣府財稅局表示，在「雲端發票捐贈任我搭」活動中，民眾只要完成活動問卷，並捐出今(2025)年9月至11月間15元以上未開獎的雲端發票，就可兌換限量宣導品，如不沾鍋、保溫杯、自動傘、涼感隨行被等，每人每項限換1份，數量有限，換完為止。此外，每捐滿50張雲端發票，還可額外獲得1張宣導品兌換券，兌換券限當日現場使用完畢。

現場也同步推出「稅務關卡“蛇”來闖」活動，民眾可向工作人員索取闖關卡，完成11道關卡中的任意8關就可獲得超商禮物卡100元，全數闖關成功者還能再獲得一張兌換券。透過闖關遊戲，讓民眾在互動中認識租稅常識與雲端發票好處，達到寓教於樂的目的。更多活動資訊可上屏東縣政府財稅局官網查詢：https://www.pttb.gov.tw。

