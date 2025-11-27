屏縣跨年演唱會 華麗卡司接力開唱

屏東縣「High歌之夜～歌舞昇屏」跨年演唱會，邀請丁噹、婁峻碩等十四組重磅卡司接力開唱，由焦凡凡與無尊共同主持搭檔，陪觀眾一同迎接嶄新的二○二六年。

屏東縣府文化處表示，「High歌之夜～歌舞昇屏」跨年演唱會，十二月三十一日晚間七時在屏東體育館前草地登場，橫跨情歌、嘻哈、原民等多元風格。

全民情歌天后丁噹，將帶來最療癒人心的歌聲，同時也帶著八位「帥哥」女舞者挑戰歷屆唱跳男神的經典歌曲，讓觀眾跟著她一起嗨翻屏東。

近期剛獲得迷你劇集「電視電影」男主角獎肯定的鳳小岳將攜手樂團「壓克力柿子」現身舞台，展現滿滿的音樂能量；饒舌歌手婁峻碩將甜蜜同框主持人焦凡凡，帶來多首婁式金曲；以細膩唱腔著稱的幸福歌姬梁文音，也將演繹多首動人情歌。

台語嘻哈組合草屯囝仔將以魅力四射的節奏演出人氣作品；排灣族歌手舞炯恩將與舞者帶來勁歌熱舞的震撼演出；入圍第三十六屆金曲最佳華語女歌手陳忻玥與新生代才子李杰明攜手合唱，共譜浪漫樂章；三度受邀的全方位男神小樂吳思賢則再次陪伴民眾在屏東跨年。

另外，金曲歌后朱海君與歌手彭佳霓，分別以細膩嗓音詮釋台語與客語經典歌曲，展現多元文化特色；最後，將由人氣男團FEniX壓軸登場，他們將以滿滿的青春活力陪伴歌迷迎接新的一年到來。

縣府說，屏東市勝利東路至公園路的仁愛路段，將於三十日晚間八時起進行封路管制，公園仁愛路地下停車場出入口亦調整至長春街體育館側門；詳細資訊請隨時留意文化處官網。