屏縣迎春祈福法會在全球佛教聯合會館登場 氛氛莊嚴肅穆

屏縣迎春祈福法會佛教場由縣長周春米宣讀「祈願文」，祈願金馬迎春、福滿人間，風調雨順、縣民富足。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府宗教團體「２０２６以愛為名迎春祈福法會」佛教場，一日由屏東縣佛教會於潮州全球佛教聯合會館盛大舉辦，現場梵音繚繞、法鼓齊鳴，在莊嚴肅穆的氛圍中恭誦「八吉祥經」，展現祥和寧靜的宗教力量。

會場內燈火通明，一盞盞祈福燈依序點亮，象徵光明與希望，寄託眾人對新年的美好祝願。屏東縣長周春米率領各局處首長親臨會場，由屏縣佛教會理事長釋見引法師帶領大家齊誦祝禱詞，進行迎春祈福點燈儀式，祈願城市安居樂業、社會祥和穩定，氣氛莊嚴肅穆。

屏縣佛教會理事長釋見引法師指出，縣政府每年舉辦迎春祈福法會，屏縣佛教會十二年來從未缺席，透過宗教祈福活動，凝聚社會善念，為縣民祈求安樂安康、幸福平安，並祝願國泰民安、風調雨順、世界和平。

釋見引法師表示，今年祈福活動以「善念為根、慈悲以行」為核心精神，期盼透過實際行動落實佛法精神，將關懷與溫暖送進社會每個角落，讓善的力量持續擴散，為社會注入正向能量，她也祝福大家馬年「馬上光明」，期盼新的一年人人心安、社會祥和。

屏縣迎春祈福法會佛教場，縣長周春米、屏縣佛教會理事長釋見引（前排右四及左四）率領全體供奉千盞明燈，祈求新的一年國泰民安、富足安康。（記者鄭伯勝攝）

縣長周春米強調，每年的新春祈福活動都讓她深刻感受到宗教的安定力量，祈願金馬迎春、福滿人間，祝福新的一年縣境平安、風調雨順、縣民富足、物產豐收；縣府也將持續推動地方建設、全齡照顧、族群共融，發展科技與火箭產業，強化交通安全與農業韌性，共創國泰民安、社會祥瑞、世界和平的美好願景。