屏縣邀日本業者實地踩線 肯定觀光魅力具高潛力
記者毛莉／屏東報導
屏東縣政府邀請日本JTB 、日本旅行、H.I.S、東武トップツアーズ(株)、クラブツーリズム株式会社5日實地訪察，親身感受「台灣最南端」的自然、文化、人文與食的魅力；多位業者參訪後表示，屏東擁有豐富的景觀資源與多元旅遊素材，無論團體行程或自由行市場，皆具極高潛力。
屏東縣政府積極推動國際觀光交流，近年特別強化與日本旅遊業界的合作連結，業者指出，屏東給人「風光明媚的海濱縣市」印象，保留了濃厚的在地風情與昔日台灣的純樸氛圍。從恆春半島的碧海藍天，到勝利星村、屏菸1936文化基地等文創據點，皆展現出融合歷史與現代的旅遊魅力。特別是教育性與體驗型內容，如海洋生物博物館、原住民族文化園區等，更令日本業者驚艷，認為十分適合規劃為「SDGs 教育旅行」或「企業獎勵旅遊」的主題行程。
日本旅行社並表示，屏東不僅擁有質感優良的度假型飯店與餐飲設施，也具備完善的交通條件與安全的旅遊環境。若能結合高雄機場進出，規劃「高雄＋屏東」的雙城周遊路線，將能同時吸引熟年族群、家庭旅客與年輕世代。對於重視自然生態、文化體驗與美食探索的日本市場而言，屏東是一個「第二次造訪台灣」的理想新選擇。
縣府交通旅遊處表示，日本業者的肯定是推動國際行銷的重要動力，未來將持續與日本觀光單位、旅行社、媒體合作，規劃踩線考察行程與旅遊商品開發，讓更多日本旅客認識「南國屏東」的多元風貌。
交旅處也邀請日本旅遊同業到屏東實地考察，親自感受陽光、海洋與人情交織的魅力，開啟台日觀光合作的新頁。
