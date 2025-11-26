屏縣邀越南旅行業者深度遊訪 深化台越觀光合作新動能

屏縣府邀越南旅行業者深度遊訪，深化台越觀光合作新動能。（屏東縣政府提供）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府為推動觀光國際化，於11月23日至26日邀請越南主要組團旅行社「Vietlux Tour」、「ITC Travel」、「HATHAI Travel」及多組越南網紅及KOL來台深度踩線。透過實地體驗與遊程包裝，強化越南市場對屏東的旅遊印象，並促進後續遊程合作與行銷推廣。

縣府交通旅遊處表示，這次踩線以「山海共遊、文化共感」為主軸，行程橫跨濱海生態、溫泉療癒、市區文創到屏北原鄉文化，完整呈現屏東多元旅遊風貌。包含東港的「屏東縣王船文化館」與「東隆宮」，展現海洋信仰與漁港人文及大鵬灣規劃「單車漫遊」、「水上教堂」及「濕地生態」，呈現湖海交融的自然亮點。

接著安排「恆春文化中心民謠館」以在地歌謠與文化導覽呈現半島風情、「潮州鐵道園區」欣賞全台唯一結合鐵路維修、觀光與生態的機廠及11月21日開幕的「四重溪溫泉季」等景點與活動。

屏北地區則是規劃「台灣原住民族文化園區」透過建築工藝、文化展示與原鄉故事展現屏東的文化底蘊。「天明製藥農科觀光園區」與「小雨果巧克力店」領業者認識屏東農科產業能量及可可品牌特色。展示藝術特色、城鎮風光與秋冬旅遊魅力，具備越南親子與深度旅遊市場的高度潛力。

縣府指出，本次踩線將有助越南旅行社深入掌握屏東的旅遊素材，並藉由網紅與KOL的影音推廣，串聯旅遊產品與市場行銷，加速越南旅客到訪屏東的推廣效益。未來亦將持續以「走出去、請進來」策略深化越南市場，與當地旅行業者、媒體及KOL加強合作，共同推動主題宣傳與特色遊程開發，吸引更多越南旅客親自感受屏東獨特的自然、人文與生活風景。