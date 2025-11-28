屏縣長選舉 周春米、蘇清泉二度對決

現任國民黨籍不分區立委蘇清泉（中）再披戰袍，競選屏東縣長。（羅琦文攝）

明年大選，民進黨籍屏東縣長周春米尋求連任。（羅琦文攝）

針對明年屏東縣長選舉，現任縣長周春米一別3年前「泛綠分裂」陰霾，無異議將代表民進黨拚連任，可望與國民黨籍現任立委蘇清泉二度對決，2人本屆競選結果僅差1萬1077票，明年再次交鋒，鹿死誰手備受矚目。

民進黨在屏東縣執政逾20年，從蘇嘉全開始，每次選舉幾乎勝券在握，但民國111年綠營初選競爭激烈，即使最後由周春米順利出線，仍陷入「泛綠分裂」氛圍，並反映在得票數上，僅小贏藍軍1萬1077票，也讓綠色執政亮起紅燈。

經過3年經營，周春米逐漸掌握地方派系力量，相較上次激烈選況，明年拚連任之路，黨內目前並無其他競爭者，讓她一別3年前的初選陰影，按部就班努力推動縣政，穩固支持者信心。

不過，有地方人士指出，周春米這3年來交出的政壇成績單，大多為前縣長潘孟安時代規畫或動工的延續政績，被視為「潘規周隨」，周接下來的1年內，必須拿出屬於個人的成績單，才能凝聚更多肯定。

對手蘇清泉同樣經營地方多年，且創建安泰醫院，而安泰是屏東區域級教學醫院暨重度級急救責任醫院，蘇持續以榮譽院長身分為病患看診，在地方積累不少好名聲，長年獲得國民黨內高度肯定，在推選縣長人選時，蘇都被視為不二人選。

現為國民黨不分區立委、屏東縣黨部主委的蘇清泉，97年立委選舉、107年屏東縣長選舉都對上潘孟安，均落敗。111年與周春米對決結果僅輸1萬多票，相較於107年輸給潘孟安的6萬5291票，大幅拉近藍綠的差距。

不過地方人士認為，從蘇清泉多次披戰袍來看，顯示藍營在屏東政壇人才培育有嚴重斷層，且3年前僅小輸不乏「韓國瑜旋風」及大環境影響，其中蘇的個人因素占多少值得研究，因此明年二度對決周春米，如何凝聚藍營士氣將是重要關鍵。

地方人士說，縣長屬地方性選舉，但又受中央執政影響，執政愈久、資源愈多，但包袱相對也愈大，明年的藍綠對決的精采程度，仍讓人拭目以待。