屏縣雞湯送暖啟程 4300獨老揪感心

▲屏東縣「雞湯送暖關懷獨居老人」活動啟程。（記者陳真攝）

農曆春節將至，屏東縣「雞湯送暖關懷獨居老人」活動啟程，今年將送出四千三百多份溫補雞湯及素食湯品，給全縣列冊關懷的獨居長輩。

縣長周春米表示，這項「雞湯送暖」活動在已持續辦理二十四年，縣府攜手屏東基督教醫院透過公私協力模式，長期關懷獨居長者的生活與健康需求，今年號召醫事團體、企業、在地宮廟、愛心民眾捐款，動員郵局郵務士、社會處社工等人員，規劃於農曆春節前，將暖心雞湯送到獨居長輩手中。

昨（廿九）日在周春米鳴槍後，送暖車隊正式出發，周春米親自將第一份雞湯送至屏東市和平路的黃蔡阿嬤家中；黃蔡阿嬤許久沒有見到一群人來到家中，喝著雞湯與眾人閒話家常，分享日常保養身體的方法，現場互動溫馨，不禁喜極而泣的直呼「政府很疼惜老人」。

另外，周春米指出，縣府為擴大獨居老人關懷服務，今年度配合行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」政策，申請中央補助經費逾九千一百萬元，將運用於五大策略。縣府社會處說，五大策略包括針對逾三萬單獨戶長者全面普查、擴大辦理送餐及緊急救援系統安裝服務、促進在宅健康、建立民政與社政人員共訪機制、結合社區照顧關懷據點與文健站提供獨老關懷等。