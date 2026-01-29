屏縣雞湯送暖廿四年不間斷 四三一八份送獨居長輩家中

屏東縣雞湯送暖24年不間斷，今年4318份送獨居長輩家中。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

已持續 24 年的屏東縣「雞湯送暖．天使傳愛」關懷行動，今年自 1 月 30 日起，將結合7-ELEVEN的物流配送，動員各鄉鎮公所志工及屏東郵局郵務士，親手把4,318份營養健康的雞湯，送進屏東縣獨居長輩家中，在春節前夕獻上一份溫暖。

屏東縣長周春米、屏基副院長施丞貴等人帶著雞湯，前往屏東市88歲黃蔡阿嬤家中。黃蔡阿嬤過去以販售水果為生，目前與朋友同住，平時在家會做簡單的手指操運動，行走時需依靠扶手、四腳拐或健步車等輔具。她每週三上午會到永城里社區關懷據點參加活動，居家服務員也會定時來協助沐浴、洗頭、陪同外出及家務整理，家中更裝設緊急救援平安機，鄰里間時常探望關心，生活平淡卻不孤單。

今年的雞湯送暖活動，結合健康促進元素，邀請屏基復健科物理治療組長莊丰源，現場指導長輩進行「起立坐下」運動。這項運動在日本行之有年，具備安全、有效且成本低廉的優點，不僅肌肉活動量高於步行、跌倒風險也相對較低，且不需任何器材，高齡者及重症患者皆可安心進行，有助於提升肌力、增進肢體功能與行走能力。

屏基副院長施丞貴表示，「雞湯送暖．天使傳愛」活動承襲早年宣教士醫師騎乘自行車、奔波百里為病患送藥的奉獻精神，自民國92年首度送出100份雞湯以來，至今累計已送出47,323份雞湯，成為屏東縣規模最大、持續最久的年節關懷行動。

屏基指出，這份溫暖能夠一年一年延續，仰賴社會各界的愛心支持，感謝財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會、屏東縣不動產建築開發商業同業公會、財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮、屏東玉皇宮、生鬚福德廟、觀昇有線電視股份有限公司、屏南有線電視股份有限公司、屏東縣各醫事團體、莿客團愛心志工服務團隊率先響應捐款，惟今年預計送出4,318份全雞雞湯，每份成本700元，目前整體活動經費仍短缺約100萬元，亟盼能有更多民眾共襄盛舉。歡迎民眾捐款認購，郵政劃撥帳號0402-9369戶名：財團法人屏東基督教醫院。

施丞貴強調，一碗雞湯不只是補充營養，更是一份關心與陪伴，透過實際行動敲開長輩的心門，讓他們在年節前夕感受到社會滿滿的溫情。