屏縣電眼科技執法 惡行全都錄

屏東縣府運用科技執法佈下天羅地網，去年在牛稠溪畔取締上百件亂丟垃圾，裁罰金額逾卅二萬元；近日又揪到載滿菜渣及垃圾的小貨車，於河畔連續傾倒廿七籃廢棄物惡行，已依違反廢棄物清理法裁罰新臺幣一萬兩千元。

屏東縣環保局自一一三年起運用科技執法，陸續架設移動式與固定式監視器達一百台，廿四小時監控取締違規行為。以重點取締範圍牛稠溪為例，去年度採科技執法取締一二七件亂丟垃圾、兩件隨機點火，裁罰金額卅二萬五千兩百元。

環保局指出，近日更發現無良商人，趁夜闌人靜時以小貨車載運廢菜渣及垃圾，沿著防汛道路尋覓棄置地點，先由駕駛夥同外籍移工攜帶頭燈下車探勘地勢，再逐一將廢棄物搬運下車，短短五分鐘共傾倒廿七籃廢菜渣及垃圾，離開前還刻意將突起的廢棄物攤平。

環保局旋即以車追人循線找到登記高雄市的車主，外籍人士同受我國法律約束，針對老闆及雇主，已依違反廢清法裁罰新臺幣一萬兩千元、限期清除並命其受環境講習。

另外，環保局表示，屏東縣府持續加強取締亂丟垃圾、菸蒂及檳榔渣等行為，去年度以科技執法查緝近一千七百件，裁罰金額達三五二萬元；今年起更將搭配AI影像分析系統辨識動態畫面，預期可大幅提高破獲率。