屏縣青年公共參與3大賽揭曉 推動交通改革、賦予NG魚新價值獲獎

《好屏青派對》屏東青年三大競賽頒獎典禮，今(23)日登場，50組團隊、逾300名青年齊聚一堂，共發出175萬元獎金。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕鼓勵青年創新提案展現公共參與行動力，屏東縣政府推出「屏創意青點子公共提案」、「屏東青年社會創新競賽」、「極屏獎」三大競賽，經激烈競爭，今(23)日在屏東數位青創中心戶外草皮舉辦好屏青派對頒獎，包括「培你過屏交道」團隊將和縣府合作，協助屏科大在交通改善過程中取得共識、「島民制作視覺整合」團隊將賦予NG魚第二魚生，脫穎而出。

屏東縣長周春米表示，縣府以青年為核心，推動創業培力、公共參與、社會創新三大策略，屏東青年用創意解決問題，用熱情翻轉地方，正是屏東最美的風景，不論是青年返鄉，還是他鄉移居屏東，縣府積極打造青年創業的友善環境，也鼓勵青年參與公共事務。

今年首次推出的「屏創意青點子公共提案」有4組獲選，其中「培你過屏交道」團隊將與縣府交通旅遊處合作，以行動監督與青年監測制度推動交通安全改革。提案人簡子祥表示，將成立人本交通培訓團，受訓過的人才可做為街道工作坊的領導者，預計以屏東科技大學為基地，讓眾人理解交通設施的正確知識，在交通改變的過程中充分溝通、取得共識。

「屏東青年社會創新競賽」共有36組團隊獲獎，其中「數位松」金獎得主「島民制作視覺整合」團隊來自水底寮，提出「鹹魚翻身—NG魚第二魚生」計畫；成員張力云等人表示，有感於NG魚貨常被誤解不好吃、不新鮮，往往只能送人，團隊於是在社群平台上製作梗圖介紹，賦予NG魚新的價值，也將整合線下活動辦理餐桌體驗。此外，鼓勵企業永續發展的「極屏獎」，則有6組青創品牌獲獎。

勞青處長李雨蓁表示，屏東逐步形成完整的青年創業與社會實踐支持系統，越來越多青年選擇以自身專業投入地方，縣府將持續建立青年與政府、產業、社區間的多層連結，打造讓青年發光、讓夢想實現、讓永續成真的行動城市。

由簡子祥(左)、涂庭嘉(右)、許逸蓮組成的「培你過屏交道」團隊，盼以屏科大為案例，建立校園安全共創機制的示範場域。(記者羅欣貞攝)

「島民制作視覺整合」團隊由陳沛瑄(右2)、張力云(右1)、施宣羽(左1)、李星昀(左2)組成，接受屏東縣長周春米(中)頒獎表揚。(記者羅欣貞攝)

