屏縣一年破30度高溫169天 職場申請風扇衣補助踴躍

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一年最高氣溫飆破30度以上的天數為169天，排全國第四，政府今年推出補助業者購買降低勞工熱壓力的防護具等防熱傷害措施，屏縣業者申請踴躍，縣議員黃明賢今(30日)在議會質詢時，建議縣府積極盤點需求，補足中央補助的不足之處，提前規劃明年預算與簡化申請流程。勞青處表示，積極滾動檢視研議。

屏縣議員黃明賢質詢指出，今年新北市政府率先推出風扇衣補助，他8月底向屏縣府勞青處提出研議補助風扇衣的構想，勞青處非常有效率在9月3日發文勞動部職安署，建議在「改善安全衛生設備及器具補助作業要點」中增列「高氣溫戶外作業危害預防」的項目，9月8日職安署回函確認增列「高溫作業危害」補助要點，其中包含遮陽設備或設施、降低作業場所溫度的設備或器具，以及可降低勞工熱壓力的個人防護具如風扇衣等，屏縣申請件數有多少？

屏縣府勞青處長李雨蓁表示，9月8日至今共有4家企業提出水冷扇17台、12家申請風扇衣50件、1家提出遮陽措施1頂等的補助申請，同仁積極訪視協處。

黃明賢表示，職安署10月31日補助截止後，明年何時開放補助申請還沒有明確期程，另據現行補助要點，高溫熱傷害補助申請對象限100人以下中小企業、以及自營作業者，但屏縣廣大農、漁民、以及無一定雇主的勞工如外送員，都不是補助對象，縣府針對職安署高溫熱傷害補助缺口應予補足。

勞青處長李雨蓁表示，針對中央補助不到其實屏縣非常需要之處與對象會加緊研議，接下來會滾動檢視所訪視的46場次以及申請的內容，針對中央無法補助的部分，持續向中央申請，也建請中央放寬標準、簡化申請流程，透過整體檢視，針對屏縣可以處理的部分加以研議。

