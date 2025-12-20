屏縣 無人機嘉年華嗨 明年場域升級

屏縣府20日攜手屏東縣無人機協會舉辦「屏東航空嘉年華」，縣長周春米表示，明年將投入逾千萬元改善遙控無人機飛行場，積極推廣無人機。（謝佳潾攝）

屏縣府20日攜手屏東縣無人機協會舉辦「航空嘉年華」活動，開幕秀直升機群飛、噴射機飛行，驚豔全場，逾600名民眾近距離感受科技魅力，縣長周春米宣布，明年將投入1784萬元預算，改善遙控無人機飛行場，積極推廣無人機。

昨日一早雖陰雨綿綿，但位在竹田鄉的屏東縣遙控無人機飛行場如期迎來「屏東航空嘉年華」活動，吸引全台200多位飛友以及400多位遊客體驗飛行，當中開幕秀直升機群飛、大型噴射機飛行秀，更是讓大家看得目不轉睛，驚豔連連，連周春米都驚呼「好精采！」

看到眾多飛友抱著無人機就像抱著心肝寶貝一樣，周春米開心表示，屏縣遙控無人機飛行場從民國110年啟用以來，不僅持續強化設施、完善空域管理，還已全面開放直升機術科考照項目，成為南部推動航空科技與培育專業人才的重要基地，目前全台有1176名飛友在此取得證照。

周春米也當場承諾，縣府持續推動場域升級，明年將投入1784萬元改善無人機飛行場地鋪面、延伸飛行跑道等。她還說，位在高樹鄉的智慧農業學校也有無人機測試場，是25公斤以上、150公斤以下的遙控無人機高級測驗場，可提供飛友更多元的考證選擇。

屏東縣無人機協會理事長陳振國表示，屏東遙控無人機飛行場可供民眾考取直升機、定翼機、多旋翼機等證照，但因需求增多導致原有場地不敷使用，而今周春米承諾改善場域，包括定翼機跑道延長50公尺至250公尺、新設多旋翼機測場、新建穿越機飛行場等，期待未來發展會更好。