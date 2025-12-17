屏縣 補助家用廚餘機 明年續推至3月

今年屏東縣政府推出家用廚餘機補助後，好評如潮，縣長周春米（左四）17日表示，明年1月1日至3月31日將再開放申請，每戶最高補助6000元。（謝佳潾攝）

民國116年起全面禁止廚餘養豬，相關去化問題引起外界關注，今年屏東縣政府推出家用廚餘機補助後，好評如潮，補助秒殺再追加，最終有2500戶提出申請、補助1200萬元，為此，縣府明年1月1日至3月31日將再開放申請，每戶最高補助6000元，將以「時間」為限，民眾無須擔憂經費不足。

屏東縣長周春米17日指出，今年推出家用廚餘機補助，原本是編列300萬元經費，沒想到民眾申請踴躍，僅僅5天即申請完畢，隨即追加經費，最終有2500戶提出申請，共補助1200萬元，足見該項政策符合民眾期待。

周春米決定明年繼續推出補助，她說，從實際數據觀察，這項政策推出後，屏東縣家戶每天產生的廚餘量呈現下降趨勢，不僅能減輕焚化爐處理負擔，也能降低各鄉鎮市清潔隊收運壓力，更讓家庭不必再為廚餘去化煩惱，讓資源運用更有效率。

她說明，明年申請條件與今年一樣，凡設籍屏東縣民眾，購買符合規定的家用廚餘處理機，即可申請補助購買金額40％、最高6000元，且明年新增線上申請管道，更加便民，將於明年1月1日至3月31日開放申請。

周強調，目前雖編列1000萬元經費，但明年申請是以「時間」為限，也就是只要在期限內申請，都可以享有補助，若申請經費超過千萬元，將再追加經費，縣民不用擔心經費不足。

同時，她也提醒，今年在審核補助過程中，發現民眾有照片造假、發票號碼重複、作廢等情形，總計有7件涉嫌詐領補助案遭送辦，因此呼籲民眾在申請時，務必注意申請資料內容，避免犯相同錯誤。