屏縣 防暴意識升 通報量10年增千件

屏縣府23日攜手社區呼籲全民關注暴力防治議題，並在會中表揚9位防暴大使、11個防暴社區。（謝佳潾攝）

屏東縣近10年的家暴通報案件數增逾千件，「防暴大使」指出這是防暴意識抬頭的成果，為此，縣長周春米23日表揚防暴大使與防暴社區，國民黨籍縣議員陳揚肯定縣政府推動政策有成，但也建議要強化後端保護，讓被害者確實受到照顧。

為響應11月25日「國際終止婦女受暴日」，屏縣府23日攜手社區呼籲全民關注暴力防治議題，會中除表揚9位防暴大使、11個防暴社區外，同時也發表11年來的「防暴」成效。

周春米指出，縣府持續在社區建構「防暴雷達網」，透過專業培力、行政支持及在地暴力樣態分析，協助社區推動防暴工作，目前已培育54名社區防暴宣講師，而防暴社區布建率達35％，村里宣導涵蓋率更達20％，未來縣府將持續擴大量能，讓防暴行動更深入家戶與社區日常。

據衛生福利部統計，近10年來屏東縣家暴通報件數確實發生巨大變化，從民國104年的3028件到113年增至4420件，對於10年增逾千件，長治鄉繁昌社區發展協會防暴大使趙英如表示，這代表大家對防止家暴的意識抬頭，不再認為通報是件可恥的壞事，反而相信法律約束力與左鄰右舍的眼光會讓施暴者產生害怕與羞恥感。

趙英如還提到，近年來家暴樣態也發生變化，早年常接觸到的家暴案件多屬於兩性關係，也就是常聽到的老公打老婆，而今「老人家暴」比例攀升，不過，在有效的宣導下，長輩通報家暴的案件數也在增加中，從中可發現長輩們變得更加勇敢。

對於屏縣府防暴社區的推動，陳揚給予肯定，他說，通報增加代表意識提升、民眾更敢求助，但也建議縣府接下來要強化後端保護與支持，讓每件通報都被確實照顧。