屏縣1豬場違規用廚餘養豬 遭重罰80萬禁上市 取消補助

屏東縣政府聯合稽查縣內養豬場，在屏東市查獲一處養豬場以廚餘餵養豬隻，稽查小組將廚餘槽拉封鎖線禁止使用。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

全台防疫非洲豬瘟，禁止使用廚餘餵養豬隻政策仍未解禁，屏東縣政府農業處畜產科與動物防疫所，持續執行聯合稽查縣內養豬場，17日查獲屏東市一處養豬場仍用廚餘餵養豬隻，依違反《動物傳染病防治條例》重罰60萬元、違反《飼料管理法》裁處20萬元，除限制場內豬隻上市措施外，並取消禁用廚餘期間的飼料差額及廚餘清運油資等補助。

屏東縣政府聯合稽查縣內養豬場，在屏東市查獲一處養豬場以廚餘餵養豬隻，稽查小組在現場發現廚餘槽內仍有廚餘蒸煮。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

縣府指出，該場飼養肉豬590頭，現場查獲時蒸煮槽內正在蒸煮廚餘，王姓業者養豬場為再利用檢核廚餘場，以合法車輛載運廚餘，本應送到環保局指定地點去化，卻違規將部分廚餘餵養豬隻，無視中央災害應變中心指示防範非洲豬瘟政策。

廣告 廣告

屏東縣政府聯合稽查縣內養豬場，在屏東市查獲一處養豬場以廚餘餵養豬隻。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

聯合稽查小組在現場立即要求業者將蒸煮槽內廚餘抽出，載運至崁頂焚化爐去化，封鎖蒸煮槽禁止使用，並啟動清消作業，廚餘採樣及場內豬隻禁止移動管制並採樣送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認無疫情傳播。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，為防範非洲豬瘟疫情再傳入衝擊國內養豬產業，目前不得使用廚餘餵飼豬隻，呼籲養豬場切勿違規心存僥倖，縣府將持續辦理稽查，絕對嚴辦到底。

更多中時新聞網報導

節食2周美麗奪女配陳雪甄承諾不漲價

強度夠不夠 至少微喘微汗

桂綸鎂讚西島秀俊像穩定大樹