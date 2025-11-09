屏縣1~10月未戴安全帽釀9死759傷 警明起交通大執法

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣竹田鄉近來發生一起嚴重死亡交通事故，事故肇因為駕駛人未依號誌通行且未佩戴安全帽，導致傷重不治，警方指出，凸顯部分用路人仍對交通規則心存僥倖，執法與教育並重的必要性再度浮上檯面，為有效防制類似憾事重演，屏東縣政府警察局將從明(10)日起啟動「未戴安全帽」及「闖紅燈」違規取締專案，鎖定事故風險高、違規態樣嚴重行為加強執法。

警方統計，今(2025)年1月至10月，屏東縣共發生闖紅燈交通事故497件，造成8人死亡、489人受傷，與去(2024)年同期相比，事故減少73件、死亡增加3人、受傷減少76人；另未戴安全帽交通事故計發生768件，造成9人死亡、759人受傷，與去年同期相比，事故數無增減、死亡減少3人、受傷增加3人。整體顯示雖事故件數略有下降，但死亡人數仍未明顯改善，顯示違規行為仍對生命安全構成嚴重威脅。

面對上述交通安全挑戰，警察局規劃多項執行策略。專案期間除加強路口設置科技執法設備運作效能，並由巡邏警力於事故熱區強化違規取締外，也同步推動「有溫度」交通安全宣導。藉由結合在地社區、學校及交通志工團體力量，深入民眾生活場域進行教育，透過模擬情境互動與案例說明，引導民眾思考遵法與守護自身安全之必要。

警察局長甘炎民表示，交通安全沒有僥倖，每一個看似輕忽的違規行為，背後都可能潛藏無法挽回的傷害。請大家務必遵守號誌指示，騎乘機車全程正確配戴安全帽，不僅保護自己，也是在守護他人的生命與家庭。

