屏縣7公托取得室內空品自主管理標章

屏東縣府環保局與社會處聯手推動公共托育中心全面取得「室內空氣品質自主管理標章」，全縣十家公共托育中心，已有七家取得標章，並輔導今年度新設立的三家於明年初取得標章，落實縣長周春米宣示全齡照顧的施政願景。

屏東縣環保局表示，嬰幼兒對空氣污染物之敏感度較成人高，室內空氣品質良窳將直接影響其呼吸健康與成長發展；縣府為強化公共托育中心空氣品質管理，特別規劃專案輔導計畫。

由專業團隊深入各公共托育中心辦理室內空氣品質現場檢測、風險評估及改善建議，輔導內容包含通風設施檢視、二氧化碳、懸浮微粒、甲醛及揮發性有機物等指標量測，並依據檢測結果提出設備配置、通風調整及清潔維護等具體改善策略，協助各公共托育中心建立完善且可長期運作的室內空品管理機制。

目前全縣十家公共托育中心，包括屏東、鹽埔、忠孝、萬丹、內埔、潮州及恆春等七家已取得室內空氣品質自主管理標章，其餘今年度新成立的瑞光、華山及里港等三家公共托育中心，刻由專業團隊輔導中，預計於明年初完成檢測驗證並取得標章，以確保嬰幼兒皆能在健康、安全的室內環境中快樂成長。