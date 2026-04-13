屏美館開幕 南國文化新地標

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3月28日，屏東縣立美術館正式開館，對屏東來說意義非凡，不只是首座縣立美術館，更是屏東文化再次與世界對話的起點。

從過去的菸葉廠14號倉庫，到今日的屏美館，屏東沒有選擇打造全新建築，我們用自己的敘事走不一樣的路，感謝石昭永建築師與工程團隊，短短30個月內完成這項艱鉅任務，保留工業遺址紋理的同時，導入當代建築語彙與博物館專業，讓空間既有歷史厚度，也具備迎向世界的開放深度。

一座美術館的高度，除了驚豔的建築，更取決於展覽的格局。屏美館推出的兩檔重量級開館展覽，正是屏東的文化宣言。

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「大湧崁岸」典藏特展，從屏東出發，透過山海、族群與土地記憶，梳理出南方藝術的脈絡；「當繁花盛開」國際特展，展出16位日本享譽全球的藝術巨擘作品，將世界級的高規格展覽拉到屏東。

我始終相信，一座城市的文化實力，不只展現在硬體建設，更體現在讓更多人參與、對話與創作；未來，屏美館將肩負典藏、展覽、教育、研究與國際交流等多重使命，成為縣民共享的文化平台，也讓更多藝術家在這裡被看見。

從屏東看世界，讓世界看屏東。邀請大家走進屏菸，走進屏美館，在光影與展品之間，見證屏東的文化平權！