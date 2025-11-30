屏行時光．好屏餐桌 山海風味在潮好玩幸福村齊登場

「2025 屏行拾光．好屏餐桌」-山海大賞，30日晚於潮州「潮好玩幸福村」盛大登場，吸引二百餘人參與，情況熱絡。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

「2025 屏行拾光．好屏餐桌」-山海大賞，三十日晚於潮州「潮好玩幸福村」盛大登場，以「海WAY 饗宴 × 山野秋收」雙主題一次呈現屏東山海風土的多層次風味，吸引超過二百人參加，為今年餐桌系列活動畫下最精彩的壓軸篇章。

此次最大亮點，是四位主廚實地走訪社區，了解各項食材的產地環境、農民的耕作方式及地方飲食文化記憶並與四個農再社區共同透過試煮、調味討論與多次試菜，在料理中逐步建立共同語言，使菜單不僅精緻，也更貼近屏東土地的真實風味。

廣告 廣告

屏東縣政府指出，今年的餐桌活動充分展現社區與主廚之間的深度共創，高度肯定各團隊在在地食材運用、文化詮釋與創新料理上的努力。

今年的「屏行拾光．好屏餐桌」-山海大賞，由赤山社區獲頒「最佳團隊獎」、黎明社區獲「明日之星獎」、東海社區榮獲「最有潛力獎」、而潮厝社區則奪下「最有實力獎」。四位參與此次共創的主廚亦以「共創夥伴獎」獲得肯定，包括 LAND、all’Onda、Le Son 及 The Kinfolk 餐桌，象徵今年活動跨界協作的成功與意義。

此次餐桌活動以「海WAY饗宴」與「山野秋收」兩大主題呈現，LAND 法式餐廳邱泓訓主廚與 all’Onda 義大利慢食廚房江懿軒主廚攜手枋寮東海及里港潮厝社區，運用泰國蝦、午仔魚等海味，以義法技法展現海韻清鮮風土；同時，The Kinfolk 餐桌黃鼎博主廚與 Le Son 林威任主廚與萬巒赤山、內埔黎明社區合作，以金鑽鳳梨、當季果物與搖滾雞等山區物產創作六道料理，融入永續理念呈現豐饒秋收。

縣府農業處表示，「屏行拾光．好屏餐桌」不只是晚宴，更是農村再生產業發展的重要平台。透過主廚的專業與社區的在地智慧相互激盪，讓屏東的食材不只呈現在餐桌上，更成為帶動地方創生的力量。