屏表揚道安小幫手及路老師

屏東縣政府交通安全宣導活動昨（一）日在勝利星村熱鬧登場，縣長周春米表揚三十六位道安小幫手與二十四位優良服務路老師，感謝他們在交通安全教育推廣上的努力與貢獻，現場還有交通知識闖關及市集，吸引上千名親子踴躍參與。

周春米表示，為讓大家對交通安全重視，除了透過教育外也以趣味活動，讓大家了解交安的重要，尤其生命相當可貴，阿公、阿嬤對於交通安全教育不足，常常是「騎證件」的，希望大家能多加注意。

交通旅遊處表示，交通安全是屏縣府長期關注的重要政策之一，這次活動不僅成功吸引民眾踴躍參與，更藉由親子共學共樂，強化社區交通安全意識，期盼透過「多面向、分齡化」策略，打造「行人安心、用路平安」的幸福城市。

活動準備超過六百份禮品贈送民眾，現場交通安全闖關活動共設有六大關卡，涵蓋交通知識問答、大富翁、號誌對對碰，以及最受小朋友歡迎的道安保衛戰等關卡，邀請親子家庭與民眾一同挑戰。

交旅處強調，活動以親子寓教於樂為核心，民眾在遊戲與互動中可以更加認識交通號誌、減速慢行、停讓行人等安全守則，將交通安全觀念內化為日常習慣，共同打造更友善、更安全的交通環境。