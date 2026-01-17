屏警公開「科技執法地圖」 109支測速桿每3個月輪流運作

屏東警察局首創「測速照相及科技執法地圖」，除公開46處科技執法點外，就測速照相部分，從今年1月起，將每3個月檢討並公布更新取締點。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東警察局首創「測速照相及科技執法地圖」，除公開46處科技執法點外，就測速照相部分，從今年1月起，將每3個月檢討並公布更新取締點。（謝佳潾攝）

近來屏東縣測速照相、科技執法引民怨，當中全縣設有109支固定式測速桿更是引眾怒，對此，警察局除強調僅有36支實際運作外，還首創「測速照相及科技執法地圖」，除公開46處科技執法點外，就測速照相部分，從今年1月起，將每3個月檢討並公布更新取締點，讓資訊更透明也更便民。

屏東縣設有109支固定式測速桿，不僅引起眾怒，還連帶波及墾丁觀光，有不少民眾抱怨往墾丁路上有太多測速照相，根本打壞旅遊興致，為此，警察局雖強調僅有36支實際運作、其餘為調配之用，但能引發民眾質疑，「是要我玩俄羅斯轉盤」？

廣告 廣告

對此，警察局繼去年10月在臉書上直接公布36支固定式測速照相的地點後，同年底更是建置完成「測速照相及科技執法地圖」，並於今年1月正式上線使用，警察局交通隊長謝志鴻表示，這是屏東首創、全台獨有的地圖，將讓執法資訊更加公開透明、也更便民。

謝志鴻指出，「測速照相及各類科技執法地圖」整合36處測速照相與46處各類科技執法點位資訊，民眾可於官網進入地圖頁面，依鄉鎮、市區、路名或位置查詢，也可搭配行前規畫路線，掌握行經路段的風險提醒。

謝志鴻進一步表示，46處科技執法包含區間測速、違規停車、車不讓人等，是每天固定執法，而測速照相部分，將依各分局轄內最新事故數據與路段風險變化，每3個月動態檢討36處固定式測速照相雷達主機設置位置，並採月底檢討、隔月月初更新地圖資訊的公布方式，提供民眾清楚、即時的查詢管道。

至於移動式測速，謝志鴻說，相關資訊主要是由各分局於各自官網公布，而地圖上雖也有標示，但因移動式是浮動沒有規律性，所以民眾在查看時須注意更新時間。

屏東警察局首創「測速照相及科技執法地圖」，除公開46處科技執法點外，就測速照相部分，從今年1月起，將每3個月檢討並公布更新取締點。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警察局長甘炎民表示，公開地圖不是要「罰得更多」，而是要「少出事故」，期待透過持續更新、精準配置與透明溝通，讓大家平安回家。

更多中時新聞網報導

洪小鈴為老狗婉拒戲劇邀約

啦啦隊女神林沁發片 感動好友相挺

印度公開賽》戚又仁、林俊易闖8強 李楊扳倒強敵