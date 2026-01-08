屏警啟用槍彈實驗室、補強裝備

屏東縣長周春米（左三）8日親自為縣警局槍彈實驗室揭牌，縣府還動用第二預備金237萬餘元添購警用裝備，保障警察出勤安全。（謝佳潾攝）

屏東縣政府警察局槍彈實驗室8日揭牌，員警在查獲涉案空氣槍枝後，無需再奔波366公里至刑事警察局送鑑定，也不用再等3個月才能知道送驗結果，此外，縣府還動用第二預備金237萬餘元添購警用裝備，保障警察出勤安全。對此，議員肯定縣府作為，並建議可再多添購警用裝備。

屏東縣警察局槍彈實驗室揭牌儀式由縣長周春米親自主持，她說，警察是治安維護重點目標，而鑑識是鞏固事證的最佳利器，但屏東礙於無相關設備，員警在查獲涉案空氣槍枝後，需送至刑事警察局鑑定，且要等2至3個月才能知道送驗結果，費時又耗力。

為此，在縣府的支持下，警察局從前年8月起啟動槍彈實驗室籌備計畫，並相繼完成人員培訓及刑事警察局實地評鑑，最終順利將潮州警分局的閒置空間打造成槍彈實驗室。周春米說，槍彈實驗室不僅可有效縮短鑑驗時效，若遇緊急案件也能即到即辦，且可供檢審作為羈押等重要程序參考。

鑑識人員表示，屏東確實很需要槍彈實驗室，否則這一趟路實在太遠，從屏東警察局到刑事警察局單程需要366公里，一天來回時間就沒了，而今可以就地鑑驗，不僅省下許多時間，更能發揮鑑識最大戰力。

除槍彈實驗室外，周春米還帶來一份大禮，她說，縣府特別動用第二預備金237萬7000元，添購66組汰換拋射式電擊器、1360顆訓練卡匣、250雙防割手套、220罐防護型噴霧器、100件戰術背心、30台微型攝影機，以及保安訓練器材等多項警用防護裝備，將讓第一線警力在面對突發事件、抵禦攻擊或處理失控民眾時，擁有更完善的安全保障。

對此，縣議員林郁虹非常肯定縣府作為，她說，屏東建置槍彈實驗室將讓犯罪無所遁形，但她建議警用裝備可以再多添購。