屏警林進源、藍慶賢 榮膺民防績優殊榮

屏縣警員林進源、藍慶賢，榮膺民防績優殊榮。（屏東縣警局提供）

記者毛莉／屏東報導

內政部警政署辦理民防工作績優員警甄選，屏東縣警局推薦內埔分局組長林進源、里港分局警員藍慶賢參加甄選，兩人皆以優異表現脫穎而出，榮獲警政署民防工作績優員警」殊榮，日前由署長張榮興頒發獎狀及獎勵金，警察同仁及協勤民力無不讚許實至名歸！

縣警局指出，內埔分局組長林進源服務超過30年，長年專注民防各項工作，熱忱與專業兼具。除積極強化自身訓練、精進業務能力外，並結合指導轄內各鄉巡守隊協勤，使各項災害防救及治安維穩工作能量充分發揮效能。今年更帶領團隊於「2025城鎮韌性（防空）演習」獲警政署評核甲等及督辦「114年民防大隊常年及幹部訓練」，警察局評核優等，成績亮眼，此次獲獎可謂眾望所歸。

里港分局警員藍慶賢自106年起投入民防業務，始終以高度熱忱與主動精神推動相關工作。他長期參與各類專業訓練，不僅增強業務能量，也認真指導義警與民防人員，使警民合作更為緊密。今年承辦警察局「114年民力任務隊技能競賽」與「114年上半年守望相助隊常年訓練」，分別獲得評核優等及第一名成績，工作能力深獲肯定。

屏東縣警局指出，維護治安需要結合「警友、民防、義警、志工、守望相助」等多方力量，其中義警與民防是連結警民的核心橋樑，也是第一線員警最堅實的後盾。兩名受獎同仁長年付出，不僅提升了民力專業，也深化警民合作，為轄區治安穩定奠定良好基礎。

警察局長甘炎民表示，林進源組長與藍慶賢警員皆展現民防工作者應具備的專業精神與無私奉獻，是屏東縣防衛韌性不可或缺的重要力量。「警力有限，民力無窮」未來警察團隊將持續強化警民協作，打造安全宜居的生活環境，並期盼更多民眾加入義警、民防行列，共同推動民防及民力專業訓練，強化應變與救護能力，打造更安全、更具防衛能量的幸福家園。