屏警跨域聯盟 鐵腕掃蕩詐騙鏈





為展現屏東縣政府打詐決心，屏東警察局於28日公布11月10日至21日，配合全國同步打詐行動專案，為期12天的打詐成果：瓦解48個詐騙集團、查獲197名嫌犯，查扣車輛25部、現金近2,000萬元、虛擬貨幣泰達幣70萬餘枚（價值約2,165萬元），以及多筆不動產等，累計查扣高達上億的不法財產。縣長周春米出席頒獎鼓勵警察同仁，並表示，詐騙集團手法不斷翻新，縣府打詐不遺餘力，全力守護縣民財產安全。

縣長周春米表示，近年詐騙集團結合更多不法勢力，手法層出不窮，即使中央與地方政府全力推動反詐，仍需民眾提升辨識能力，才能避免落入詐騙陷阱。自上任以來便將打詐列為縣府重要施政目標，將警察局、各局處及民間單位緊密合作，並在各類活動中向鄉親宣導識詐資訊。

周縣長說，除警方努力外，縣府也多次表揚金融機構與超商成功攔阻案件，紙風車劇團屏東團更將反詐融入表演宣講，展現跨界合作的力量，同時也感謝世界巧克力冠軍曾志元加入反詐行列，讓民間力量的投入能讓宣導更貼近生活，縣府未來也會持續成為警察同仁最堅實的後盾，全力對抗猖獗的詐騙集團。

世界巧克力冠軍曾志元分享近期遇到的詐騙案例，提醒業者與民眾提高警覺，他指出，詐騙者常以「假冒大額採購」方式接觸業者，透過LINE加好友洽談，看似正常，但在交易階段便提供所謂的「採購專用 QRcode」，要求掃描、登入或繳費，他因察覺不尋常而向刑警單位求證，才確定是詐騙行為。

屏東警察局長甘炎民表示，目前打詐重點已不僅是「抓人」，更要「刨根」，也就是徹底追查犯罪集團的不法所得。甘局長進一步說明，詐騙產業鏈具跨境特性，警察局已與國外相關單位建立聯防合作機制，將查獲的犯罪架構、帳號來源、跨境資料同步共享，以持續向海外追查幕後金主並逐步瓦解整個詐騙產業鏈。

甘局長呼籲民眾，詐騙已滲透百工百業，千萬不要隨意提供帳戶、金流資訊或依照陌生指示操作。「只要資訊洩漏，就有可能造成巨大損害。」他也肯定曾志元主動報案的行動，認為專業者的敏銳度結合警方力量，是推動反詐的重要典範。

屏東縣政府警察局表示，屏東縣今年迄今的詐欺案件與財產損失呈現雙降趨勢：詐欺案件下降17%、財損下降10%，攔阻金額更成長30%，總計守住鄉親近4億元財產。同時，警方共破獲詐欺集團 62件475人，查扣不法所得較去年成長4倍以上，也展現屏東警政在防詐、攔阻與打擊犯罪上的強大行動力。



