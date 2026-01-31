屏醫年終忘年會感恩餐會 縣長周春米親臨現場勉勵

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為感謝全體醫護人員一年來堅守崗位、守護鄉親健康，衛生福利部屏東醫院於(30)日，舉辦年終忘年會餐會活動，向辛勞付出的同仁表達最誠摯的慰勞與感謝。活動現場氣氛溫馨熱鬧，讓同仁在歲末年終之際暫時卸下繁忙工作，共度難得的歡聚時光。

回顧114年，屏東醫院在全體同仁齊心努力下，整體醫療業務量較前(113)年成長7.5%，也創下了屏東醫院創院以賴的歷史新高，展現醫療量能與民眾信賴度穩健提升的成果。同時，醫院榮獲三項國家品質認證標章（SNQ），涵蓋醫療品質、病人安全及照護服務等面向，充分肯定屏東醫院在專業醫療與品質管理上的長期投入，為屏東地區醫療發展寫下重要里程碑。

本次忘年會餐會貴賓雲集，屏東縣周春米縣長親臨現場，肯定屏東醫院長期深耕在地、守護縣民健康的努力與貢獻；屏東縣政府衛生局張秀君局長、屏東縣醫師公會江俊逸理事長、、屏東縣護理師公會賈佩芳理事長、空軍第六聯隊楊炳申聯隊長及各領域的重要貴賓亦應邀出席，共同為醫護人員加油打氣，展現跨界合作、攜手守護健康的支持力量。

▲屏東醫院於(30)日，舉辦年終忘年會餐會活動。（圖／屏東醫院）

屏東醫院院長王森稔於致詞時表示，醫療工作是一條需要高度專業與使命感的道路，感謝全體醫護同仁在繁重臨床工作與各項挑戰中，仍堅守崗位、彼此扶持，為病人付出最大的努力。王森稔指出，114年整體醫療業務量創下歷史新高與多項SNQ國家品質認證的榮耀，都是全體同仁共同努力的成果，也是鄉親對屏東醫院的信任與肯定，這份榮耀屬於屏東醫院的所有成員。

展望115年，王森稔進一步說明，屏東醫院將迎來「醫院評鑑」及「癌症品質認證」兩項重大任務，醫院已提前整備、全面動員，期以最佳狀態接受檢視，持續精進醫療品質與病人安全。此外，在深耕計畫與原住民友善醫療計畫的推動上，醫院也將持續強化社區連結，縮短醫療資源落差，讓優質醫療服務深入在地、走進偏鄉。為迎向智慧醫療發展趨勢，屏東醫院亦將全面更新院內資訊系統，提升醫療效率與照護品質，打造更智慧、更人性化的醫療環境。

本次活動由屏東醫院副院長黃炯棠擔綱主持，以輕鬆活潑的風格串聯全場，現場笑聲不斷。餐會中除準備豐盛佳餚外，最受同仁期待的抽獎活動更將氣氛推向高潮，抽到大獎的員工個個笑容滿面、開心滿滿，洋溢著濃厚的團隊情誼。

屏東醫院表示，透過年終忘年會，不僅感謝同仁一整年的辛勞付出，也凝聚團隊向心力，為迎接新的一年注入正向能量。未來，屏東醫院將持續秉持守護民眾健康的使命，精進醫療品質，攜手同仁與在地社區，共同迎向嶄新的115年。