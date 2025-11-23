屏醫引進脊椎內視鏡微創手術

屏東醫院近日成功引進「單孔全內視鏡腰椎手術」與「雙通道脊椎內視鏡手術」兩大脊椎微創技術，並有多名患者受惠，患者在接受微創手術後皆於隔日即可下床行走，恢復狀況良好。

六十四歲的池姓婦女，四個多月前因抱孫子造成右腿劇烈放射痛，檢查顯示為腰椎第五節至薦椎椎間盤突出合併椎管狹窄，儘管持續服用止痛藥並接受復健，症狀始終未改善，透過「單孔全內視鏡腰椎手術」治療，只需一公分切口、出血量少，術後疼痛立刻大幅緩解，隔日便能行走返家。

廣告 廣告

八十二歲的陳老太太，則因右腿劇痛、無法行走，其症狀為腰椎第四、五節外側神經孔狹窄合併椎間盤突出，考量其年紀大，全身麻醉及大範圍開刀風險高，改採局部麻醉側開單孔脊椎內視鏡手術。

該手術特色是患者在清醒下進行，醫師在僅約一公分小切口下，以內視鏡精準移除壓迫神經組織，並能即時與患者確認症狀改善情形，術中即可感到疼痛明顯減輕，不僅免除全身麻醉風險，也不需放置尿管，讓治療更安全、復原更輕鬆。

屏東醫院神經外科醫師張書瀚表示，脊椎微創內視鏡手術是近年最受關注的治療方式，透過兩個零點七至一公分的切口，一孔作為視野、一孔作為操作通道，在水流灌注下進行高解析手術，兼具開放手術視野與微創低傷害的優勢。