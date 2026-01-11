屏醫獲三項SNQ國家品質認證標章

屏東醫院獲三項SNQ國家品質認證標章，展現照護的醫療實力。（記者毛莉翻攝）

衛福部屏東醫院在今年SNQ國家品質認證評選中表現亮眼，一舉榮獲三項國家品質認證標章，涵蓋安寧療護、在宅醫療及出院轉銜服務，充分展現該院在高齡照護、末期照護與連續性醫療服務上的深耕成果。

屏東醫院安寧療護團提供門診、住院、共照與居家等多元末期照護服務，並以「五全照護」為核心，從身心靈整體照顧、跨團隊合作、家庭支持、全程陪伴到社區推廣，陪伴病人與家屬安然走過生命最後旅程。

另外，屏東醫院在居家與社區醫療也展現創新成果，團隊整合居家醫療、在宅急症、居家營養、遠距醫療與到宅藥事服務，針對高齡、慢性病及弱勢族群，提供連續性、跨專業、數位化照護，並特別強調偏鄉與獨居長者的醫療可近性。