屏長興國小跑道 啟用

屏東縣長治鄉長興國小昨（二十）日舉辦跑道啟用暨建校一一○週年校慶，學校特別規劃一系列活動，全縣學校跑道將於一一九年完成改善。

縣長周春米感謝教育部體育署去年核定該校跑道總工程經費七百六十萬元，並補助六百八十四萬元，除提供該校師生更優質的體育教學場所外，也可讓鄰近社區民眾有完善的休閒運動空間。

屏東縣體育發展中心表示，長興國小跑道共有六道，採用合成橡膠材質，因考量校內跑道使用頻率高，且長治地區清晨至中午間地面多有露水，合成橡膠跑道具備彈性佳、耐候性強及減震效果良好等特性，將可大幅降低運動傷害風險。

周春米表示，縣府近年積極推動「縣屬學校跑道改善計畫」，盤點縣內學校跑道，針對老舊、龜裂或不符現況需求的跑道逐一檢視，分年分批投入經費，已改善將近八十二間，持續推動跑道改善作業，讓縣內每所學校都能擁有安全、完善的運動場域。縣府表示，目前還有三所學校的跑道工程進行中，另有二十五校跑道整修工程也已上網公告招標，預計一一九年前完成所有縣屬學校跑道改善。