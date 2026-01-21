屏高車程慢於台鐵高鐵南延進二階環評

環境部21日召開環評大會，審查高鐵延伸屏東計畫環境影響說明書，不少環評委員質疑高鐵南延的必要性與經濟效益。（黃世麒攝）

高鐵延伸屏東案21日經環評大會決議進二階環評，但環委質疑路線與台鐵重疊性高，高屏有多項交通路網建設，應重點評估必要性。高鐵南延案自左營站延伸至屏東六塊厝，於高雄市區增設高鐵高雄站與台鐵與捷運共構，經費約2500億元，拚民國128年完工。

鐵道局說明，高鐵延伸屏東，以高鐵左營站為起點，終點至屏東台糖六塊厝農場，並於高鐵屏東車站特定車範圍內新設屏東車站，採高架結構式與台鐵遷建六塊厝車站共站，新址在舊站開車近10分鐘處，此案行政院審查中。屆時旅客可透過共站聯通往返高鐵與台鐵車站，縮短轉乘時間，路線總長約26.2公里，計畫核定約11年完工通車。

不過，目前台鐵高雄至六塊厝站區間車程約23至34分鐘，未來高鐵高雄至屏東站行車時間估25分鐘，較台鐵慢2分鐘。

環委質疑延伸屏東必要性，環委指出，該案路線與既有台鐵路線幾乎重疊，目前新左營至屏東區間車15分鐘一班綽綽有餘，不清楚高鐵南延需求為何，也應比較高雄案與左營案對環境影響。

環委也提到，高屏已有多條快速道路、高速公路環評案通過，不能說屏東有觀光資源就需要高鐵，須加強說明開發必要性，也應與台鐵行車時間比較。閉門會議階段，環委直言，是否台鐵多發幾班車就能取代？應說明清楚是否有其他替代路線。

另外，因高屏溪附近淺山至草生地、荒廢農耕地是草鴞活動熱區，鐵道局表示，將於路線跨經高屏溪兩側地區及維修基地調查草鴞分布，時間涵蓋繁殖季10月至隔年3月。

環評大會最終決議應進二階環評。環委指出，後續應重點評估項目包含強化說明該案必要性及經濟效益，包含與高屏二快、高鐵延伸屏東左營案的差異分析，及與已通過環評的路網案競合分析。

鐵道局回應，南延採與雙北整合路網思維規畫，近年高鐵運量成長、高屏產業轉型、再發展需求顯現，增站可促進高屏發展，將針對環委意見檢討並加強說明。

針對環委認為「高雄案」路線與台鐵路線高度重疊，質疑該計畫的必要性，屏東縣長周春米表示，「高鐵與台鐵的任務、功能不同」，高鐵南延屏東的最大意義是希望能高速直達，讓城市翻轉更進步。