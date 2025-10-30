屏鵝公路太陽能光電場不法 鍾嘉村羈押禁見抗告遭駁
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
高雄地檢署調查涉及屏鵝公路旁開發太陽能光電場不法案件的三地集團創辦人鍾嘉村，經高雄地院裁定以2000萬元交保；檢方提起抗告並經高雄高分院發回更裁羈押禁見，鍾嘉村提起抗告，高雄高分院審理後，裁定駁回。
檢調懷疑三地集團與開陽能源合作的「屏鵝公路太陽光電發電廠計畫」開發面積逾130公頃，總金額約22億元，由三地旗下的上市公司「北基」子公司合豐能源與開陽能源共同開發，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，因此約談三地集團總裁鍾嘉村和開陽能源董事長蔡宗融到案。
檢察官偵訊後聲押鍾、蔡2人，不過，高雄地院審酌被告鍾嘉村雖否認部分犯行，然有卷內相關證據佐證，足認其犯罪嫌疑重大。另有相當理由認被告鍾嘉村有湮滅證據之虞，惟鍾嘉村若以新台幣2000萬元具保，當足以替代羈押處分之執行，而無羈押之必要。倘覓保無著，則無擔保將予以羇押。
被告蔡宗融否認部分犯罪事實，然有卷內相關證據佐證，足認其犯罪嫌疑重大。惟卷內尚無事證足認其有串共犯、證人之虞，尚無羇押之原因，裁定無保請回。雄檢提起抗告，高院高分院審理後發回更裁。
雄院在10月9日重開羈押庭，認定鍾嘉村坦承公司法、商業會計法、背信等罪嫌，否認證券交易法、銀行法罪嫌。但是，被告所犯這些罪嫌有相關證據可證，足認被告犯罪嫌疑重大。又被告所犯證券交易法之罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且依卷內扣案之教戰手則，及被告刻意刪除與他人對話紀錄之行為，足證被告有湮滅證據之虞。
此外，被告為北基公司、尚發公司、合豐公司之實際負責人，對該等員工有實質影響力，有事實足認被告有勾串證人、湮滅證據之虞，有羈押之原因。且本案涉及金額龐大，部分款項流向不明，非予羈押顯然進行追訴審判，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信。鐘嘉村提起抗告，高雄高分院審理後認為原審認事用法並無不當，駁回抗告。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
三地集團創辦人鍾嘉村涉屏鵝光電弊案更裁羈押 抗告遭駁回定讞
高雄三地集團創辦人鍾嘉村開發光電場，與開陽能源合作開發屏鵝公路光電開發案，檢調發現鍾嘉村違反證交法、特別背信罪嫌並聲押，法院裁定鍾嘉村2000萬元交保，高雄地檢署抗告，高雄地院更裁羈押，鍾嘉村抗告後，遭高雄高分院駁回定讞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
三地創辦人鍾嘉村涉案更裁羈押 抗告遭駁回定讞
（中央社記者洪學廣高雄30日電）三地集團與開陽能源合作開發屏鵝公路太陽光電案，檢調發現三地創辦人鍾嘉村涉違證交法等罪，原獲2000萬元交保，高雄地院更裁羈押。鍾嘉村提抗告，遭高雄高分院駁回定讞。中央社 ・ 18 小時前
三地集團負責人鍾嘉村涉證交法羈押 抗告駁回最長關4個月
三地集團負責人鍾嘉村涉及「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」弊案，被高雄地院裁定羈押後，他不服提起抗告，被高等法院高雄駁回並定讞，最長可關4個月。據了解，三地集團與開陽公司合作屏東縣「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」，經高雄地檢署調查發現疑涉及工程款回扣弊案，並在本月初發動搜索，帶回鍾嘉村到案說明後，自由時報 ・ 23 小時前
標榜企業零出資 泓德能源旗下星星電力推ETF5050表後儲能共享方案
泓德能源（6873）今日宣布，旗下星星電力正式推出「ETF5050表後儲能共享方案」，協助企業以零出資、低風險的方式導入儲能並參與電力交易，收益最高可與星星電力均分，打造用電轉投資的能源價值路徑。泓德能源指出，「ETF5050表後儲能共享方案」事由星星電力全額出資建置儲能設備，並由專業團隊代操電力資自由時報 ・ 18 小時前
國際醫療專家齊聚一堂！部桃揭秘「慢性傷口照護」最新趨勢
衛生福利部桃園醫院護理部30日舉辦「學術暨國際交流研討會－慢性傷口照護實務研討會」，邀請紐西蘭、新加坡與台灣臨床專家共同探討慢性傷口照護的臨床經驗與新趨勢。中天新聞網 ・ 18 小時前
「蓮霧說」引邱議瑩不滿嗆聲 柯志恩：誰尖酸刻薄選民自有公斷
國民黨立委柯志恩宣布參選2026高雄市長，日前她在接受網路節目訪問時談到選情，稱民進黨「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」，結果引來民進黨立委邱議瑩不滿，對柯開嗆，「收起尖酸刻薄的嘴臉」。對此，柯志恩回應，「我跟邱議瑩委員誰講話比較尖酸刻薄，相信選民自有公斷」。中天新聞網 ・ 17 小時前
男子頻繁往返台美 偷渡大麻軟糖入境踢到鐵板
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 今年5月間，一名曾姓男子自美國購得一包含有大麻成分的軟糖入境台灣，結果遭我方海關人員當場查獲，接獲線報的海巡署桃園查緝隊在以毒品試劑檢測後發現，該包軟糖果然含有大麻成分。查緝隊查出，曾男經常往返台美，疑似利用這個機會，在美國德州購買含有大麻成分的軟糖，然後多次以相同手法將軟糖帶進台灣，全案經桃園地檢署偵結後，曾男被依...匯流新聞網 ・ 18 小時前
觀光工廠大集合親子新體驗 「勇闖一夏 冒險派對」11/8登場
【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」將於11月8日在MITSUI OU […]民眾日報 ・ 18 小時前
台中文山焚化廠BOT案驚傳弊案？ 環保局澄清：甄審合議制、程序公開透明
民進黨議員何文海（見圖）今30日業務質詢時指出，台中文山焚化廠今年九月二十二日進行促參BOT案評選，結果由台泥達環文山合作聯盟得標，但他近日接獲投訴，其中一位馬姓委員，卻是台灣水泥子公司和平電力股份公司的獨立董事，此舉有無違法？評選是否有效?其中是否有弊?環保局應該說清楚講明白。對此，環保局長陳宏益表示蓋案已經送財政部請示財政部認為沒有問題，一切合法。環保局表示，文山焚化廠BOT案為促參案件，甄審會的委員都是由財政部促參資訊網建議名單遴選。甄審委員會組織及評審辦法第9條已明文規定甄審委員應迴避之情形。台泥公司並非此案投標廠商，所以該委員並不是投標廠商的獨立董事，且甄審委員會採合議制，由出席委員共同評分，並非可由單一委員決定評審結果，且各評選委員評分亦未有明顯差異情形。環保 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
今彩539開獎了！10/30中獎號碼出爐、直播、中獎怎麼看、如何領一次看？
今彩539第114263期開獎，中獎號碼為05、31、27、28、37，今彩539每周一到六晚上8時30分固定開獎。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
國內銀行KYC系統竟含中國資料 王定宇要求盡速解決
民進黨立委王定宇今(29)日在立法院指出，我國國內許銀行所使用的客戶資料調查系統KYC，其中竟含中國所提供的資料，導致部分遭中國披露、通緝的我國機敏單位人員，想在國內辦貸款卻遭拒。他認為，這等同是協助中國的「長臂管轄」，必須盡速解決此問題。 中共日前連續多次公布我國資通電軍等機敏人員個資，並以「懸賞通緝」進行政治脅迫。而近期有相關人員至公股銀行辦理貸款時，遭銀行以「被中國通緝」為由拒絕，引發外界關注。 對此，民進黨立委王定宇29日於立法院外交及國防委員會，質詢國安局長蔡明彥時指出，銀行在辦理相關業務時都會先以KYC(Know Your Customer)系統進行調查，而台銀、一銀、彰銀、土銀、合庫等購買的KYC系統「WORLD-CHECK」，竟將中國的資料納入其中，導致相關遭披露的機敏人員，其個資都會被示警。 王定宇進一步指出，相關示警共分四類，包含「國內外制裁名單」、「金融監理機關列管名單」、「現任或前任政治人物」及「涉及負面新聞」，而相關人員就是因「涉及負面新聞」遭拒。對此，國安局長蔡明彥回應，國防部已有成立專案調查，國安局也有下去瞭解，這僅為個案事件，目前已經排除問題。 不過王定中央廣播電台 ・ 1 天前
北港鎮新街社區重陽宴 北辰派出所宣導防詐與酒駕觀念 提醒長輩要警覺
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為慶祝九九重陽節，並關心長輩的生活安全，北港鎮新街長壽會俱樂部日前 […]觀傳媒 ・ 19 小時前
回國入境要注意！「1類化妝品」海關嚴抓直接丟
生活中心／翁莉婷報導隨著出國旅遊熱度持續升溫，不少人會因折扣優惠在國外血拼購物，或在機場免稅店購買保養品囤貨。近日衛生福利部食藥署呼籲民眾，「玻璃安瓿（AMPOULE）容器不得作為化妝品容器使用」且規定不得進口或攜帶入境，如有自用需求必須提前向食藥署申請「專案輸入許可」並主動向海關申報，避免還沒使用就被丟掉。民視 ・ 18 小時前
川習會未談台灣議題！王定宇曝「鐵默契」：美方不會將台灣放上談判桌
美國總統川普與中國國家領導人習近平今（30日）在南韓金海空軍基地進行會談，「川習會」歷時約1小時40分鐘結束，會中完全沒有談到台灣問題。民進黨立委王定宇表示，此次川習會並未討論台灣問題，這也符合台美長期以來的「鐵默契」，美方不會將台灣放上談判桌，台美之間的互動與軍購從來不是美中談判的項目，因此這次會談並未脫離原有框架。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
「挺林岱樺不貪不取」是價值崩壞 翁達瑞批林佳龍：恐拖垮民進黨
[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺早已宣布投入2026年高雄市長初選，外交部長林佳龍與黨內正國會派系成員昨日相繼公開力挺，引發黨內外討論。旅美學者翁達瑞今（30）日在臉書發文，呼籲林佳龍「三思」，不要為了派系動員與個人情誼，犧牲民進黨的清廉形象與政治格局，直言此舉「極可能對本土政權造成嚴重的傷害」。 翁達瑞指出，林岱樺近日因涉嫌詐領助理費遭高雄地檢署起訴，卻仍獲林佳龍在臉書稱讚「有為有守、不貪不取」，甚至預告將出席林岱樺於岡山舉辦的初選造勢活動。翁達瑞批評，這樣的言論與行動，不僅模糊廉政價值，更讓社會觀感錯亂，「林佳龍竟以『不貪不取』讚美剛被起訴的立委，實在令人難以理解。」 他進一步分析，政治人物的格局應體現在三個層面，國家利益凌駕政黨利益、政黨利益凌駕派系利益、派系利益凌駕個人利益。然而從此次正國會系統集體力挺林岱樺的舉動來看，林佳龍顯然忽略了這一點，導致派系監督功能喪失，甚至可能引發「集體毀滅的災難」。 翁達瑞直言，若林岱樺在官司未明的情況下強力參選，不僅會重創民進黨清廉形象，也將分裂黨內價值，「屆時民進黨可能被迫在挺貪腐與反貪腐兩陣營中撕裂」。他警告，即使林岱樺初選落敗，也新頭殼 ・ 18 小時前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 20 小時前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 1 天前
北投知名社區有"惡鄰" ! 砸門又製造噪音
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導台北市北投某知名社區，一名林姓男子被控訴，半夜放音樂擾鄰，鄰居受不了報警處理，男子心生不滿，竟拿鐵棒砸毀鄰居大門。其實，他早就是社區頭痛人物，鄰居忍無可忍，希望相關單位和管委會能協助處理。披頭散髮的男子，在走廊上大吼大叫，手上還拿著鐵棒，對著鄰居大門，一頓猛砸。警消人員到場後，只見他情緒還是相當激動，當場被壓制在地。民視記者莊立誠﹔「當時這名男子，半夜不睡覺，跑去敲擊鄰居的家門，讓他們實在不堪其擾。」鄰居表示，跟我同一棟，每次都被他嚇到，沒辦法因為我們都聽到聲音，他有時候在一樓，不知道敲什麼東西，很大聲不知道是跟誰吵架，聲音太大了我們都嚇死了。還有人說，管委會曾經幾個月前，有討論過這問題，但是因為惡鄰居法，跟那個法規，好像沒辦法說，直接叫他強制遷移。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）事發就在台北市北投區，一名41歲的林姓男子，1年前搬進靠近磺溪的知名社區後，經常大聲播放音樂，鄰居報警後，沒想到這名男子的行為，更是變本加厲。今年6月，林姓男子情緒失控，他懷疑是隔壁鄰居報警，竟持鐵棒瘋狂敲打鄰居住家大門，甚至將門鎖砸毀，嚴重影響社區安寧。北投警分局永明派出所巡佐李俊達表示，接獲民眾報案，指稱遭隔壁鄰居，持不明器械敲擊毀損住家大門，本分局獲報後，立即派員至現場處理，另所涉毀損恐嚇等刑案部分，業以函送士林地檢署偵辦。北投某社區傳惡鄰，半夜敲打鄰居家門。（圖／民視新聞）男子的行為，讓鄰居們心生畏懼，警方後續依毀損、恐嚇等罪嫌，將他移送法辦。原文出處：北投知名社區有「惡鄰」！ 砸門又製造噪音 更多民視新聞報導台中沙鹿住宅大火8人送醫 延燒隔壁棟6人一度受困連假「猛被開4張違停」超過一咪咪就出局！慘烈罰單地獄路段曝光又砸！ 蒙面雙煞暗夜砸車 車主氣炸:第四次了民視影音 ・ 1 天前