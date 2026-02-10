屏鵝公路春節車潮尖峰時段預估出爐 警方公布疏導措施

〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節連假即將到來，2月14日至2月22日長達9天，屏東縣政府警察局針對易壅塞路段、觀光熱點及大型活動會場，全面規劃交通疏導崗位並部署「交通快速疏導部隊」，結合標準化預警機制與智慧交通控制，呼籲民眾配合。

警方表示，依據歷年連假車流監測與大數據分析，南下車流高峰預估集中於初一(2月17日)及初二(2月18日)上午8時至12時；北上返程車潮則自初四(2月20日)下午1時起湧現，初五(2月21日)下午1時至3時仍為高峰時段。針對屏鵝公路(台1線、台17線、台26線)等要道，警察局已建構「標準化預警及上崗控燈機制」，主動掌握旅遊住房率、天候與活動資訊；當南下(台1、台17線)每小時達2700輛，或北上(台9、台26線)達1600輛，立即啟動通報與手動控燈，提前把壅塞風險壓在萌芽階段。

疏導作為方面，警察局將啟動智慧號誌交控系統，搭配員警現場指揮引導，並配合調撥車道管制：2月17日、18日上午於台1線水底寮至內獅路段實施南下調撥；2月20日、21日中午過後於台1線楓港至枋山路段實施北上調撥，以提升道路通行效率並降低回堵。警察局長甘炎民表示，今年將持續以智慧交控、風險導向執法與跨機關協作為主軸，朝「零死亡、少傷亡」與「零事故、交通順暢」目標推進。

觀光熱點針對「熱帶農業博覽會」、「屏東燈節」及各地年街市集周邊，部署專責警力執行交通管制與行人引導；墾丁大街於2月17日至21日(初一至初五)每日晚間6時至10時採「人車分流」，規劃行人徒步區，車輛請改道大灣路並配合指揮通行。

警方說明，事故應變採「預置人力、聯合作業」模式，於重點路段派出所預先配置專責警力與清掃工具，並與公路局人員協同進駐待命，力求第一時間排除障礙、引導分流，降低二次事故風險。連假也將加強重大違規取締，嚴查酒駕、疲勞駕駛及危險駕駛等，秉持溫度執法但標準不打折，做到「絕無執法假期」。

