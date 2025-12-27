屏一八五縣道會唱歌 原民文化園區唱響五族群在地聲音

原民會原發中心主辦的「２０２５Ｃａｕ系列活動-１８５這條路Ｃａｕ會唱歌」，連續兩天在「臺灣原住民族文化園區」登場，圖為南部排灣族傳統詩詞吟唱。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

橫跨排灣族、魯凱族、客家、閩南、馬卡道等多元族群的屏１８５縣道，即將以「聲音地景」的方式重新被看見；原民會原住民族文化發展中心主辦的「２０２５Ｃａｕ系列活動-１８５這條路Ｃａｕ會唱歌」，將於十二月二十七、二十八日在「臺灣原住民族文化園區」登場，兩天活動以講座、導聆、示範、樂舞展演及跨族群分享，呈現沿山地帶多聲部文化的歷史脈絡與當代生命力。

屏１８５縣道自大武山腳蜿蜒而下，是南部少見多族群長期共處的生活軸線；從教會詩歌、客家山歌、排灣古調到恆春民謠、嗩吶聲響，這些原本來自不同文化的旋律，在長期互動中形成回應與混融，構成獨特的「沿山音景」。原發中心指出，此次活動以延伸２０２４「音樂的濃度」為策展理念，希望讓觀眾沿著聲音理解族群遷動、文化交會與歷史記憶。

二十七日活動第一天以「說明-聆聽」為主軸，安排五場主題講座，包括１８５縣道族群遷徙與音樂交換、馬卡道音樂、閩南月琴、客家歌謠與排灣古謠 qenelja 等，講者與樂師將以示範方式呈現各類曲調的文化脈絡。歌舞館同時推出兩個樂舞場次「１８５的身影-原住民篇」，由排灣族團隊示範傳統樂舞。傍晚則在八角樓前推出「１８５這條路Ｃａｕ會唱歌」原音盟專場演出，象徵從音樂歷史走向現代創作的文化延續。

二十八日第二天則以「共演-共享」為核心，演出分布在園區歌舞館與生態館榕樹下，讓觀眾能在不同聲音場景間自由移動；節目包含「這條路上的歌」、「複音世界」及「欣欣向榮」三大段落，邀請泰武古謠隊、希望合唱團及部落耆老登場，展現多族群共鳴的音樂風景。

原發中心主任邱黃肇崇表示，希望透過此次活動建立「１８５縣道＝多族群聲音通道」的公共想像，同時產製可長期保存的影音教材，為園區未來展演模式奠定基礎。邱黃肇崇強調，活動將與地方團隊、青年音樂人共同合作，期望逐步形塑屬於沿山地區的在地音樂節品牌。