「屏．花漾市集」21日連3天登場 縣府邀民眾迺街趣

「屏．花漾市集」將於二十一日秋意登場。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

秋意漸濃，「屏．花漾市集」將於二十一至二十三日在萬倉街旁鐵路橋下廊道再度登場，推出秋季限定主題，規模更勝以往，設攤數超過一百三十，讓民眾一次滿足賞花、購物、品味美食的樂趣。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，縣府先前於七夕情人節、中秋節舉辦兩場「屏．花漾市集」廣受好評，吸引滿滿人潮，為延續熱潮，這次以季節為主題，運用橙、黃等暖色調妝點空間，二十一日起一連三天的下午四時至晚間九時，集結花卉、植栽、甜點、文創、手作、輕食等多元攤商，帶來截然不同的城市風貌與生活體驗。

廣告 廣告

另外，縣府響應「全民＋１政府相挺」普發現金政策，推出「消費滿額集章抽獎活動」，現場單筆消費滿一百元可獲得一個章，集滿十個章即可至服務台參加抽獎，計有ipad、Dyson無線吸塵器、暮光投影機、飛利浦智慧萬用鍋等豐富好禮！

而三天活動還有精彩的街頭藝人雜耍演出，由立方體、三角鐵、扯鈴等輪番上場，結合藝術與娛樂，帶給民眾視覺饗宴，體驗屏東秋日浪漫與城市新風景。