「屏．花漾市集」21日連3天登場 縣府邀民眾迺街趣
記者毛莉／屏東報導
秋意漸濃，「屏．花漾市集」將於二十一至二十三日在萬倉街旁鐵路橋下廊道再度登場，推出秋季限定主題，規模更勝以往，設攤數超過一百三十，讓民眾一次滿足賞花、購物、品味美食的樂趣。
屏東縣府傳播暨國際事務處表示，縣府先前於七夕情人節、中秋節舉辦兩場「屏．花漾市集」廣受好評，吸引滿滿人潮，為延續熱潮，這次以季節為主題，運用橙、黃等暖色調妝點空間，二十一日起一連三天的下午四時至晚間九時，集結花卉、植栽、甜點、文創、手作、輕食等多元攤商，帶來截然不同的城市風貌與生活體驗。
另外，縣府響應「全民＋１政府相挺」普發現金政策，推出「消費滿額集章抽獎活動」，現場單筆消費滿一百元可獲得一個章，集滿十個章即可至服務台參加抽獎，計有ipad、Dyson無線吸塵器、暮光投影機、飛利浦智慧萬用鍋等豐富好禮！
而三天活動還有精彩的街頭藝人雜耍演出，由立方體、三角鐵、扯鈴等輪番上場，結合藝術與娛樂，帶給民眾視覺饗宴，體驗屏東秋日浪漫與城市新風景。
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
天選之人！狂擲12聖杯抱回16萬8888元 小妹妹曝「這樣用」
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導太強運！已邁入第22年舉行的「鯤鯓王平安鹽祭」昨（15）日起一連兩天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕舉行，活動以「祈福同心，把幸福曬回來」為題，除了平安鹽袋外，更舉辦了擲筊比賽吸引民眾試試手氣，擲最多聖杯者可獨得16萬8888元，今（16）日稍早得主出爐，一名與父親來參加活動的吳小妹妹，狂擲12個聖杯拔得頭籌，抱走高額獎金。民視 ・ 23 小時前
NTSO 80週年特展「時間的樂譜」登場 以「原生交響力」譜寫臺灣音樂記憶
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團即日起至12月7日舉辦「時間的樂譜—國立 […]觀傳媒 ・ 1 天前
《山鄰款待》市集圓滿落幕 邀您親訪中臺灣與金門感受最真實的款待
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】由交通部觀光署主辦、阿里山國家風景區管理處主責，並統籌參山、日月潭及金門觀互傳媒 ・ 17 小時前
台中全新精品飯店！奢華客房、三層樓高酒塔，OKU HOTEL舊城區最美的翻新篇章
在 Instagram 查看這則貼文...styletc ・ 21 小時前
13米聖誕樹亮燈雪花秀絕美必拍！北高兩地愛Sharing威尼斯貢多拉公主體驗平安夜晚會一次看
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。同時，今年「愛．Sharing」將邁入第10年！為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會。景點+ ・ 1 天前
鹹酥雞活動讓商圈業績成長 逾12萬民眾到場大快朵頤
記者吳文欽／高雄報導 高雄市觀光局十七日表示，高雄鹹酥雞嘉年華活動連續兩天，在大遠百…中華日報 ・ 2 小時前
彰化 興賢書院：免費參觀，百年書香古蹟，一秒穿越清朝
說到彰化員林，你第一個想到的是什麼？員林美食？員林夜市？還是隱藏版的秘境咖啡廳？如果你是熱愛探索文化古蹟、喜歡拍照打卡，或者單純想找個免費的景點走走，那「興賢書院」 絕對值得你列入清單。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
2025新北歡樂耶誕城 馬戲團開城秀揭開序幕
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】眾所矚目的「2025新北歡樂耶誕城」今（14）日盛大開城，由震撼全場的馬互傳媒 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 3 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 2 小時前