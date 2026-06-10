展店、徵才雙管齊下！房仲龍頭永慶房屋新莊新店正式開幕

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國內房仲龍頭品牌持續擴張大台北服務版圖，永慶房屋今年展店腳步不停歇，繼日前插旗土城後，位於新北市新莊區的新門店也於6月2日正式營運。永慶房屋表示，目前正全力朝向雙北市350家店的市佔目標穩健邁進，更透過業務新人首年72萬元收入保障，吸引更多新鮮人及轉職人才投入房仲產業。

看好新莊整體的房市剛性需求，成為此次品牌積極插旗的主因。永慶房屋人資部協理塗振宏分析，新莊區近年受惠於副都心、頭前重劃區以及塭仔圳等大型公辦與民間開發案的持續推進，加上周邊交通建設日益完善，持續吸引外來人口移入。無論是首購、換屋或長期位置置產，都為該區注入強勁的房市成長動能。

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隨著全台服務據點的密集化，房仲業內部的人才爭奪戰也愈演愈烈。面對外界對房仲工作「高壓、工時長、收入不穩」的既定印象，永慶房屋翻轉傳統業務的勞動環境，提供業務新人前12個月每月6萬元收入保障，保障期後仍有每月最低4萬元收入保障，每月底薪最高可達7.5萬元。此外，還有月排休最高10天及彈性工作8小時等制度，打造友善的工作環境。

此外，為降低非本科系求職者的入行門檻，近年房仲業積極推動組織轉型，從過往單打獨鬥的傳統模式，轉向重視「團隊協作」與「資源共享」的現代化分工。永慶房屋除了建立一對一師徒制、由資深前輩親自帶領實務訓練外，更打破門店藩籬進行跨區協作。透過專業分工，讓新人只要在服務流程中有所貢獻即可獲得相對應的業績獎勵，不僅有效降低入行挫折感，也大幅提升整體成交效率。

除了團隊制度支援，科技工具導入也成為房仲業升級的關鍵武器。隨著數位轉型加速，永慶房屋開發的「AI智能教練」等輔助系統，能依據客戶需求即時給予經紀人員下一步的服務建議與每日工作重點。科技應用不僅協助第一線人員精準執行任務、避免盲目摸索，更讓缺乏房產背景的餐飲、零售等跨界轉職者，得以在科技引導下迅速縮短學習曲線，成為吸引跨領域人才投入的重要誘因。

隨著新莊新門店正式營運，永慶房屋持續朝雙北350店目標穩健邁進。除了深化在地服務量能，也透過完善的培訓制度、收入保障及團隊合作文化，打造更具發展性的職涯環境。對於希望轉職、突破收入天花板，或追求百萬年薪機會的人才而言，永慶房屋不僅提供一份工作，更提供一條能夠持續成長與實現職涯目標的發展道路。

永慶房屋業務新人享首年72萬元收入保障，更有「一對一師徒制」、「AI 智能教練」等，從零開始也能穩紮穩打。(永慶房產集團提供)

永慶房屋透過團隊合作、專業分工，不僅有效降低新人入行挫折感，也大幅提升整體成交效率。(永慶房產集團提供)

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