展抱62期結業 總統賴清德期勉守護國家安全

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

法務部調查局調查班第62期結業典禮今（8）日在調查局大禮堂舉行，總統賴清德親臨主持，賴清德向畢業學員提出守護國家安全等3項命；及堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作等4項許，同時勗勉結業學員莫忘初衷，謹守誓言，不辜負人民的期待與信任。

賴清德於學員完成宣誓後首先頒發學員結業證書、結業成績前3名學員獎牌及輔導員榮譽狀，接著感謝調查局為國家栽培人才，也感謝家人寶眷支持學員選擇責任重大且充滿挑戰的一條路。

賴清德勗勉時首先提出三項使命：第一項是守護國家安全、第二項是保護全國人民生命財產安全、第三項要維護國家發展經濟的安全，期勉學員朝三項使命努力，秉持調查局堅韌不拔的精神，積極擔任維護國家、打擊重大犯罪的生力軍。

此外，賴清德針對當前國家面對境外敵對勢力、黑道、詐騙、科技犯罪及年底選舉維安等重大挑戰提出期許：第一、堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作。為守護主權、建構完整的民主防衛機制，凝聚社會團結與信任；第二、全面掃蕩黑幫，杜絕犯罪根源。幫派組織是犯罪的根源，甚至是敵對勢力培植在台協力者等問題核心，嚴重威脅國家與社會安全，期許調查局發揮專業，掃蕩黑幫，嚴懲嚴辦。

第三、要從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進。肯定調查局在第四波全國擴大打詐專案，動用千名調查官掃蕩詐騙集團，查獲高達70億元的詐騙犯罪金額及超過200億元的洗錢金額，客觀數據固然重要，人民的感受同樣重要，要持續精進，讓人民感受努力沒有白費。

第四、全力肅貪、淨化選風。廉政是政府基本也是最重要的責任，人民對政府官員的要求也是以清廉為重點，期勉新任調查官未來進入工作崗位後，一定要將肅貪作為重要的工作，以回應人民的期待。另期許調查局將2026年及2028年選舉列為重點工作，確保選舉公正與公平性，守護民主制度的底線。

最後賴清德勗勉結業學員莫忘初衷，謹守誓言，依法行政，持續精進專業能力，不辜負人民的期待與信任，注意健康與安全，政府一定會給予調查局最大的支持，共同為國家、人民、民主全力打拚。

