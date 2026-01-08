展望今年兩岸關係！梁文傑：中共恐持續對台施壓脅迫 介入11月地方選舉

記者盧素梅／台北報導

副主委兼發言人梁文傑。（圖／翻攝畫面）

陸委會今（8）日舉行新年第一次記者會，副主委兼發言人梁文傑預期，2026年北京對台的施壓，脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，包括今年兩會，中共將通過十五五的規劃綱要，推進兩岸融合發展示範區及兩岸經濟合作等等，加大對台促融促統。另外，中共也可能介入今年11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化滲透。此外，4月份的川習會，然後中日關係的持續發展等等，都可能牽動台海局勢，政府相關部門將持續密注中共對台策略與作為審慎應處。

陸委會今天下午舉行例行記者會，梁文傑在記者會一開始表示，今天是2026年的第一次的記者會，來談一下對2025年的兩岸關係的一些看法，還有對026年的一些關注。

梁文傑指出，中共在2025年對台的作為，有以下幾點，第一，藉著3個80週年，然後擴大對台統戰宣傳，積極搶佔二戰史觀的話語權，然後從歷史和法理層面強調，台灣是中國不可分割的一部分；第二，加大所謂的懲獨的力道，威嚇台人進行跨國鎮壓，然後也對我國的軍人、網紅、公職人員、司法官等發布所謂的懸賞通告等等，形塑中共對台具有實質管轄權的假相；第三，對台實施軍事威嚇，持續操作灰色地帶行動混合戰，然後企圖壓縮我方的管轄權。

梁文傑並指出，中共近期再次新增所謂台獨頑固份子和打手幫兇的名單，並不感到意外，預期2026年北京對台的施壓，脅迫不會停止兩岸關係，還是會面對諸多挑戰，包括今年兩會，中共將通過十五五的規劃綱要推進兩岸融合發展示範區及兩岸經濟合作等等，那加大對台促融促統。

他說，另外，中共也可能介入今年11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化滲透。此外，4月份的川習會，然後中日關係的持續發展等等，都可能牽動台海局勢，政府相關部門將持續密注中共對台策略與作為審慎應處。

