展望今年Fed決策 滙豐銀估降息週期已結束

（中央社記者呂晏慈台北21日電）展望2026年利率走勢，滙豐銀表示，觀察美國經濟表現具備韌性，同時通膨率仍高於預期，預期美國聯準會（Fed）降息週期已結束，此看法與市場共識不同。星展銀則認為，今年美國經濟可望避免陷入衰退，不過仍需留意持續存在的赤字和日益增加的財政主導風險，削弱Fed獨立性，並重新推升通膨壓力。

滙豐銀行今天舉行2026年第1季投資展望記者會，提出4大優先投資策略，包括放眼AI生態圈掌握股市契機、部署另類投資及多元資產策略以管理市場波動、啟動收益引擎強化投資組合、把握亞洲創新與收益帶來多元化投資機會。

滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲提到，AI並非處於泡沫區間，這是因為去年美股投資報酬大部分來自獲利成長，而非本益比擴張。標普500指數仍具上漲潛力，有望在2026年底前升至7500點新高。

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華說，全球超大規模數據中心營運商將在2026年繼續大幅增加資本支出，為AI賦能者和應用者創造大量成長機會。尤其在亞洲，預測亞洲數據中心容量在2025年至2030年間的複合年成長率為13.1%，高於北美洲的9.2%和歐洲的5.3%。

至於利率方面，范卓雲說，與市場共識不同，滙豐銀認為美國聯準會（Fed）降息週期已結束，這是基於美國經濟表現具備韌性，去年12月非農就業數據顯示失業率降低，同時通膨率依然高於預期，以目前美國經濟基本面判斷，實際上不需要再加大貨幣寬鬆。

范卓雲分析，隨着經濟循環和創新趨勢持續，預期市場憂慮科技股估值過高，以及Fed政策前景而觸發的市場波動應相對溫和，而且屬短暫影響。

展望2026年第1季投資機會，星展銀今天也舉行線上記者會。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉指出，受惠AI資本支出、財政刺激和貨幣寬鬆的支撐，今年美國經濟可望避免陷入衰退，不過仍需留意持續存在的赤字和日益增加的財政主導風險，削弱Fed的獨立性，並重新推升通膨壓力。

外匯市場方面，陳昱嘉表示，美元降息幅度低於市場預期，先前預期的貶勢並未出現，但除非美國經濟持續展現明顯優勢，否則長期看貶美元的觀點仍將持續。同時，歐元兌美元的升值空間有限，主因歐元區與美國之間的經濟成長差距並未顯著擴大；日圓持續疲軟，需待Fed與日本央行之間的政策分歧進一步擴大，才有機會出現反轉；人民幣則受制於收益率利差及中國人民銀行（PBOC）的政策約束，升值動能仍然有限。

針對股市，陳昱嘉提到，由於標普500指數面臨評價面偏高和集中度過高的風險，建議投資人對美股採取配置優質股的策略。

陳昱嘉說，在美元疲軟的預期和評價面折價的情況下，持續看好亞洲不含日本（AxJ）股市，主要是亞洲市場獲利成長優於其他市場，特別是科技類股方面，倘若投資人認為美國科技類股偏貴，或許會開始思考布局其他便宜、有機會的標的，亞洲股市即為重要據點。（編輯：潘羿菁）1150121