展望明年房市 勤業眾信：商辦降溫、住宅轉弱 回溫要等「這時候」

勤業眾信發布商用不動產展望報告，台灣房市自2024年進入「冷靜之始」，恐怕要等2026年底以後才真正回溫。 圖為台北市信義區。李政龍攝



勤業眾信不動產今（29）日表示，台灣房市自2024年底起，市場轉冷訊號快速增強，房市正式進入「冷靜之始」的寒冬階段；由於政策高壓、貸款收緊與資金向海外流動，使房市的寒冬期延長，真正回溫恐怕要到2026年底以後才有機會看見。

勤業眾信聯合會計師事務所今日發布《2026年商用不動產展望》報告，報告指出，國際市場已出現回穩訊號，亞太地區房地產更被視為資本配置的戰略重心。印度、新加坡、日本等市場在未來1年至1年半最具投資吸引力。其中，日本因低利率環境與穩定租金報酬率，持續成為跨境資金首選；印度則因人口紅利與數位基礎設施需求，吸引大量國際資本。

廣告 廣告

報告也顯示，亞太地區受訪者中有超過 75% 計畫提高不動產投資，但相對之下，台灣房市自2019年起在科技業擴張、自住買盤成長及土地供給有限的帶動下，房價屢創新高。然而，自2024年底起，市場轉冷訊號快速增強，房市正式進入「冷靜之始」的寒冬階段。此波修正中，以宅市場首當其衝，商用不動產的降溫幅度也十分顯著。

勤業眾信不動產產業負責人潘家涓表示，台灣商用不動產在經歷數年的高速成長後，自2024 年底起明顯降溫。商用辦公樓過去受惠於科技業擴張、供應鏈需求強勁，帶動租售市場表現亮眼；但近年在政策調控、貸款緊縮、企業資本支出保守、全球景氣不確定性提高等因素影響下，整體市場情緒明顯反轉。

企業策略呈現「精準化」與「效率化」，商辦的選址重視 ESG、節能與智慧化建築，加上混合辦公與空間縮編成為主流，交易量較往年明顯減速。因此非核心地段或次級辦公大樓，將面臨更高的挑戰。但位於核心地段、具備永續認證與智慧建築規格的頂級辦公大樓仍具有相對韌性，為目前商用不動產中最具競爭力的產品。

廠辦及工業廠房也進入盤整期，因企業受貸款條件收緊、利率走高及資金壓力影響，擴廠與購地速度放緩，成交周期拉長、議價空間擴大。雖然如此，仍受到AI產業與半導體供應鏈的擴張的支撐；物流與倉儲需求也維持穩定，但未來市場不再全面上漲，而將朝向「區域位置、產業聚落、交通動線」等評估模式為主。

住宅市場雖仍有自住需求支撐，整體價格尚未劇烈修正，但成交量持續萎縮，建商紛紛延後推案、提高優惠幅度，市場觀望氣氛濃厚。勤業眾信不動產指出，政策高壓、貸款收緊與資金向海外流動，使房市的寒冬期延長，真正回溫恐怕要到2026年底以後才有機會看見。

更多太報報導

財委會初審通過2法 進口麥芽、啤酒花零關稅 車籍同身心障礙者戶籍免牌照稅

AI查稅來了！網購開發票要加5% 國稅局靠爬蟲程式揪出賣家逃漏稅

財政部宣布明年9項便民措施 元旦起無糖飲料免徵貨物稅 綜所稅有減稅利多