展望會全球性大規模公益路跑盛會報名倒數中！

▲台灣世界展望會串聯全球，邀請民眾響應全球6K路跑，為缺水地區的孩子送上乾淨水。(圖：台灣世界展望會提供)

台灣世界展望會首度加入全球性公益路跑行動，將於2026年3月22日世界水資源日在台北大佳河濱公園舉辦首屆「Global 6K for Water—每步都是孩子的取水路」公益路跑。將由藝人陳庭妮擔任領跑人，邀請全民以6公里跑步距離，體驗脆弱國家孩童每日為取水而走的路。更首度推出「負重挑戰組」，揹著象徵性水桶完成6公里賽程，感受孩子每日提水的重量；完賽者能獲得台灣限定「專屬姓名雷雕獎牌」，以自己的名字留下支持乾淨水行動的足跡。

「Global 6K for Water」是世界展望會在全球推行多年的路跑活動，以6K象徵孩子每日為取水必走的距離。2025年的亞洲地區已依序於馬來西亞、韓國、日本、新加坡、香港舉辦，台灣將於2026 年3月首次加入並接續登場，成為亞洲公益接力中的重要一站。今年台灣首度舉辦，更特別新增「負重挑戰組」，跑者可揹起象徵性的水桶完成6公里路程，以最直接的方式體驗脆弱地區孩子每日提水的真實日常，深刻感受乾淨水的重要性；活動現場設有互動體驗攤位與大型拍照打卡點，無論是親子同樂或好友組隊，都能從活動中收穫意義與回憶。

首屆活動領跑人的陳庭妮表示：「對脆弱國家的孩子來說，6公里不只是體力的負荷，更是他們通往教育、健康與希望的阻礙。這場跨國串聯的路跑活動不僅是運動，也是全民永續行動以及影響世界的方式。」她強調，公益不一定要「跑得很遠」，只要願意踏出第一步，就能改變孩子的生活。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，為鼓勵更多民眾參與，並留下最具紀念性的公益印記，台灣領先全亞洲推出「專屬姓名雷雕獎牌」作為首場限定完賽禮，將跑者的名字刻在獎牌上，象徵以自身行動為水資源留下改變的足跡；亦可獲得電子完賽證書、環保購物袋與隨行運動水壺等贈品。

此外，每位跑者將配戴印有脆弱國家孩子照片與姓名的號碼布出發，象徵每一步皆與孩子同行，把腳步化作力量，把善意化為行動。台灣的加入不僅擴大亞洲公益路跑串聯版圖，也再度展現「Taiwan Can Help」在國際公益領域的積極參與精神。詳情請至台灣世界展望會官網了解。