展望會南區辦事處籃海計畫客座訓練 登場

台灣世界展望會南區辦事處於十一月最後一週假日舉行「籃海計畫」客座訓練，邀請「EMPOWER引爆運動訓練」的專業教練團隊，現場指導台南南方獵鷹、高雄籃天桃猿、海島巨浪與屏東捷雷雲豹共四隊、八十九名學員，不僅強化球員技巧，更首度針對各隊教練進行同步進修，讓教練在吸收最新觀念後，立即帶回場上實作，形成完整高效的訓練閉環。(見圖)

台灣世界展望會南區辦事處今(二)日說明，一天密集訓練下來，孩子們在精準拆解動作與快速反覆練習中，從陌生隊形迅速進入比賽狀態，也藉由與南區其他三隊進行友誼賽，在實戰中磨練判斷力與默契。來自海島巨浪的阿寶（化名）說，他覺得這次課程更全面，更像真正在訓練一支成熟的球隊。籃天桃猿就讀國一的小捷（化名）也分享，以前我很容易生氣，現在即使被學長唸也能調整情緒，加入球隊真的讓我變成熟。

客座教練廖哲億也勉勵孩子珍惜機會，籃球不是只有技術，更重要的是紀律、團隊，還要有人願意在假日留下來陪你練球的那份愛。平時主責協助南區四隊的引爆教練洪萱珈補充，因應一月即將到來的期中交流賽，這次課程將一天訓練濃縮得更精準、細膩，「講完就練、練完就調整」，讓球員能在短時間內記住關鍵動作，也期待各隊能加快整合，並在平日持續自主練習。

台灣世界展望會事工規劃部主任何冠廷鼓勵孩子，南區隊伍正面臨新舊世代交替，雖然辛苦，但這正是傳承的時刻，相信只要撐過磨合期，一定能留下更多美好的團隊文化。邁入第五年的「籃海計畫」為青少年成立籃球隊，與在地教練合作打造青少年共學成長團體，提供球具、球衣等訓練設備，並引進專業客座訓練資源、舉辦賽事及營會等活動，讓孩子提升球技之餘，也在課業、人格發展、團隊合作等方面持續進步。

邀請社會大眾共同支持籃海計畫，陪伴更多困境中的孩子在運動團隊中正向成長，找到自信與力量，更多相關資訊請洽市場行銷處高雄辦公室○七-七二二三六○八分機六六。