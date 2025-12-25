展望會啟動「紅包傳愛」助學 幫孩子成為更好的大人

展望會表示，剩菜冷湯經常是脆弱孩子的一餐，歲末啟動「紅包傳愛」 ，歡迎響應，讓孩子成為更好的大人。（圖：展望會提供）

在通膨與經濟震盪下，經濟壓力衝擊弱勢家庭生計，也動搖孩子的學習基礎。台灣世界展望會指出，經濟弱勢兒少的就學穩定度，正面臨嚴峻挑戰。去年服務數據顯示，平日就有3,185名兒少三餐不定，寒暑假飆升至4,525人。展望會呼籲大眾響應「紅包傳愛」助學行動，支持孩子安心就學，為未來累積改變生命的力量。

展望會舉例，阿富自幼成長於單親家庭，母親獨力扶養兩名孩子。成長過程中，展望會提供的學費補助、營養關懷與成長營會，成為他安心求學的重要後盾。阿富回憶：年幼時，並未感受到太多經濟壓力，辛苦都在媽媽身上，只告訴自己，要把該做的事做好。在穩定支持下，他養成自律與堅持，順利考取台大法律系，也立志未來成為清寒孩子的後盾，在求學與人生探索中逐步累積自信與方向。畢業後，阿富原本立志考取律師資格，要為展望會提供免費法律諮詢，回饋曾經接住他的力量。當夢想未能如願，他曾向一路關心他的社工員道出「抱歉」。然而，阿富的人生沒有停在挫折裡太久，轉而投入聽力輔具服務與自媒體經營，補足醫學與聽力專業，找到真正熱愛、也能實際幫助人的工作。阿富說：找到自己開心的事，努力去做，不要讓自己後悔！如今，他選擇回到起點，成為展望會資助人，付出關懷分享給下一位孩子。

廣告 廣告

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯表示，雖然家庭經濟壓力沉重，仍有56％的弱勢兒少，盼望至少學業不中斷，也有不少兒少選擇打工，為的是「替未來做準備」、「累積儲蓄」，顯示經濟弱勢兒少並非被動接受命運，更抱持積極為未來投資的上進心。這也是世界展望會持續透過各項輔導金、就學扶助金、青少年自立預備與職涯培力方案介入的重點，在陪伴的同時也提供實際支持，為孩子減少擇業限制和拓展更多未來方向。

展望會呼籲大眾重視兒少生存與學習的需要，響應「紅包傳愛，讓孩子成為更好的大人」行動，在歲末捐出一份紅包，幫助孩子穩定就學、營養，安心生活，更有希望；或選擇每月2,000元資助一名兒童，以長期陪伴的方式，支持孩子在成長的關鍵階段不中斷學習、不放棄夢想。（寇世菁報導）