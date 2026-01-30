展望會籃海計畫 東北區8支球隊花蓮競技

合影

李玉明區處長(中)開球

透過運動提供弱勢青少年改變機會，台灣世界展望會所推動的「籃海計畫」，今（30）日舉行 2026年季中錦標賽，來自東區與北區共8支球隊齊聚一堂，透過比賽交流球技，更在運動中學習團隊合作與正向態度。



從2022年開始，只有東區3支球隊，到如今，全臺12個縣市共有16支球隊，台灣世界展望會東區辦事處處長李玉明指出，籃海計畫的目的，從來就不只是訓練球技，而是運用孩子對打球的熱情，引導他們學習對自己負責、改變自己的生命。

廣告 廣告



家住花蓮市，就讀高二的小竣，就是因為熱愛籃球，從不缺席每月兩次、在瑞穗鄉紅葉中心的練習，即使每次往返車程都要兩個小時以上，他說，在球隊裡，讓他獲得很大的自信與成就感。



籃海計畫2026年季中錦標賽，分為東北區場與中南區場，今（30）日在花蓮登場的是東北區場，共有來自雙北、基隆、桃園、苗栗、宜蘭、花蓮、臺東共8支球隊，比賽規模比照職業球賽，讓孩子們盡情展現自我。