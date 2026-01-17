展望會花蓮辦邦查農場禱告禮拜

台灣世界展望會在花蓮縣光復鄉舉辦「邦查農場祝福禱告禮拜」，為光復地區展開的「婦興計畫」獻上祝福。(世展會提供)

記者林中行∕花蓮報導

台灣世界展望會十七日在花蓮縣光復鄉舉辦「邦查農場祝福禱告禮拜」，為光復地區展開的「婦興計畫」獻上祝福，並與貴賓及在地夥伴一起在「紅藜田田圈」裡撒下紅藜種子，代表種下災後新生的希望，也象徵展望會與在地夥伴持續攜手，陪伴社區走向復原與永續發展之路。

台灣世界展望會副會長蕭文榮表示，展望會將陪伴脆弱家庭穩定生計，強化社區韌力，永續發展。而邦查農場負責人蘇秀蓮也分享，土地需要時間療傷，需要慢慢恢復生命力，農場的毀損，同時也蘊含著再生的可能。

世展會表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流，對光復地區社區帶來極大衝擊。展望會除了第一時間投入緊急救援工作，更長期關注災後復原與社區韌力，與在地夥伴合作支持居民重建。

此次光復推動的「婦興計畫」即以婦女為核心，從再生社區產業、建構社區韌力、連結文化與心靈支持三大方向出發，陪伴生計受創婦女及在地住民從產業養雞、農作及農改專案。

世展會說，透過技能傳授如有機飼養、作物管理、加工處理與熟練產業操作，逐步具備自主生產能力；經由跨域資源整合、組織社區團體，連結政府、民間與社福機構創造在地就業，培力經濟弱勢女性發展潛能，形成共好社群。

蘇秀蓮指出，她常鼓勵媽媽們自立自強，唯有培養獨立經營的能力，在行有餘力之時，也能用自己的力量，在這塊土地上幫助更多有需要的人。

蕭文榮表示，展望會相信，真正的復原不僅來自硬體重建，更來自人的力量，透過與邦查農場及在地夥伴的合作，展望會將持續陪伴光復社區，讓婦女成為帶動希望與韌力的關鍵力量。