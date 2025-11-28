展望會董事長交棒 延續「以生命影響生命」初心

第20屆董事長丁廣欽(左)將象徵服務使命的信物「展望未來鑰匙」交棒第21屆董事代表林啓峰(右)，要繼續為最有需要的兒童與家庭打開盼望的門。

「愛是永不止息，愛是從神而來......我若甘願賙濟窮人，性命也不看重......」在天韻合唱團的獻詩禮讚中，台灣世界展望會於27日舉行「董事長卸任暨董事會交接感恩禮拜」，由第20屆董事長丁廣欽將象徵服務使命的信物「展望未來鑰匙」交棒第21屆董事代表林啓峰，繼續在上帝的帶領下為有需要的兒童、家庭打開每一扇盼望的門，成就榮神益人的事工。現場包括衛福部、外交部代表等共計上百位貴賓、合作夥伴與工作人員出席，共同見證展望會以愛傳承的恩典里程。

世界展望會國際總裁安德魯‧莫利（Andrew Morley）特別錄製影片感謝丁廣欽董事長支持台灣世界展望會推動數位轉型、邁向循證治理；台灣世界展望會會長李紹齡也代表展望會致贈由國內培力家庭親手製作、象徵得著平安與方向的「蘭嶼拼板舟」感謝禮，紀念第20屆董事會「以生命影響生命」的委身，「每當展望會遇到挑戰時，總看得到神的手奇妙動工。感謝董事會的信任鼓勵、給予指引，支持展望會勇於接受艱鉅的任務，逐步蛻變為具更高效能的團隊，把影響力在這片土地扎得更深、更廣。展望會取之社會，更有責任回饋社會，我們願連結跨界夥伴一起做世界的光，把光照在更多有需要的人前。」台新青少年基金會董事長蔡清祥指出：「在丁董事長協助下，展望會為青少年舉辦的『籃海計畫』同時幫助矯正學校的青少年成立籃球隊、參加交流賽，讓社會上犯過錯的孩子也能藉由運動重建自信、看到希望，讓大家都見證到善的力量。」

台灣世界展望會會長李紹齡(中)以展望會培力家庭親手製作的蘭嶼拼板舟，感謝第20屆董事會三年的服事。

屆期任滿的丁廣欽董事長致詞時，感謝12年前台灣世界展會榮譽董事長周聯華牧師及前董事長黃台芬邀請，讓他參與展望會這個大家庭；也謝謝第20屆所有董監事及全體展望會主管同工的齊心努力，使台灣世界展望會持續成為被上帝使用的器皿。他提及，世界展望會創辦人鮑伯‧皮爾斯（Bob Pierce）於1947年在昆明深受宣教士貝絲‧亞伯特（Beth Albert）無私照顧痲瘋病患的啟發，進而於1950年創立世界展望會，並在1950-60年代持續籌募經費支持台灣的宣教事工，「謝謝即將於12月1日起續任及新加入董事會的成員們，盼望我們一直記得那份最初啟發的願意，付出百分之一百的精神，讓台灣世界展望會在國內外幫助更多有需要的孩子和家庭。」

「雖然擔子是重的，但我感覺是輕省的，因為神一直與我們同在。」代表第21屆董事會傳承使命的林啓峰董事分享，27日剛好是自己農曆70歲生日，這份責任提醒著他學習省察如何在有限年歲盡最大力量、做最大的事。「當我們每一個人都盡力做工，匯聚每一束小小的光，這道光就能戰勝黑暗，幫助更多兒童經歷轉變，成為對社會有貢獻的人。」林啓峰董事具有管理、資訊、金融與行銷等學經歷背景，曾領導籌備創立富邦媒體科技公司（momo），一路躍升為台灣最大B2C電商，更在虔誠的信仰中服事多年，未來將和展望會第21屆董事會一起貢獻專業，續寫榮神益人的新篇章。

天韻合唱團為台灣世界展望會感恩禮拜獻詩，讚美神的愛為世間傳承盼望。

氣候變遷、貧富差距、數位落差......，每一個時代都有新的變局與挑戰。以上帝愛人的心陪伴在最有需要的人身邊，台灣世界展望會將繼續秉持愛的初衷，以敏捷與創新傳寫恩典的奇蹟旅程。

撰文、攝影／台灣世界展望會