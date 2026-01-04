展望未來2026／安寧

安寧

“咚……”當古刹的鐘聲伴著晨起的第一縷陽光在中國的錦繡河山中響徹天際；象徵和平的鴿子攜著悅耳的歌聲盤旋在我中國的山川大地，萬物有靈，幸福傳遞，我的國，炎黃子孫的我們，此時同您一起開開心心地迎接2026年伊始；華夏兒女的我們，此刻同您要大聲地說上一句：“2026新的一年，祝我們幸福安康，萬事勝意！”

回望過去，2025年一句東方-5C威震寰宇！以武止戈，砥定乾坤，我中國的東風-5C液體洲際戰略核導彈已成為震撼全球的王牌武器。

我東方-5C打破了固體燃料能量密度低的局限，一改液體燃料，推力大，射程遠，戰鬥力增強得不是一星半點！是質的改變！

東方家族的成員東風-5、東風-5A、東風-5B、東風-5C。從1980年5月18日東風家族的東方-5試射成功，最大射程1.2萬公里，可攜帶一枚核彈頭，命中精度500米。1.2萬公里是什麼概念？是能覆蓋太平洋對岸的美國西海岸部分地區，能從青島發射直抵洛杉磯！到今朝，2025年1月，東方-5C試射成功，最大射程全球覆蓋，可攜帶10枚分導式彈頭。這又是什麼概念？我們東方-5C一出手，10枚一起飛，他的反導彈攔截系統，攔得住嗎？他知道哪枚分彈頭是真的，該攔哪一顆？怎麼攔？聽著這數據開心嗎，我是真歡喜，不僅歡喜，我自豪，我感動，我愛我們中國！

東風浩蕩，威震寰宇，一句打擊範圍覆蓋全球，讓全世界都為之震撼！對，睜大瞳孔的震撼。東方5C是什麼，是我們中國人愛好和平的底氣，是同國歌那般，“起來，不願做奴隸的人民……”讓我們挺直腰板，直挺了脊樑的底氣！東方5C是什麼，是“犯我強漢者，雖遠必誅，凡我大漢子民，雖遠必救。”的國之底氣。東方5C是什麼，是讓別國人閱兵現場流淚，螢幕後背脊發涼，被震撼，被震懾，會忌憚的我國之底氣。

回望過去，2025年神舟十九號載人飛船返回艙成功著陸，神舟十九號載人飛行任務圓滿成功！“祥龍慶華夏，神箭耀九霄”，2024年10月30日神舟十九號搭載我國三名宇航員發射升空，在軌駐留183天後，於2025年4月30日三名宇航員全部順利安全返回到中國大地，這標誌著中國的航太事業再創新的奇跡！

中國的神舟飛船系列由中國自行研製，已優於國際第三代空間載人飛船技術，採用三艙一段的結構，包括返回艙、軌道艙、推進艙和附加段，由專門為其研製的長征二號F火箭發射升空。1999年11月20日神舟一號飛船成功於酒泉衛星發射中心發射升空，在太空飛行了21個小時後，順利降落於預定的內蒙古中部地區著陸場，這是中國航太史上的重要里程碑，這標誌著中國成為繼美、俄之後世界上第三個擁有載人航太技術的國家。2003年10月15日神舟五號飛船首次搭乘宇航員順利發射升空，完成所有預定任務後，返回艙於次日安全著陸，航太英雄楊利偉不負全國人民的希望，這一次他帶著所有中國人民的夢想，成功實現了中華民族千年飛天的願望，他做到了！中國航太事業做到了！我的國我們做到了！激動人心，熱淚盈眶，我因是炎黃子孫而無比驕傲！神六、神七載人航太飛船相繼順利完成探索任務，神舟家族一代一代陸續升空探究太空，如今神舟十九號載人飛行任務順利完成，神舟二十、神舟二十一、神舟二十二繼續遨遊在太空執行探測任務。

展望未來，神舟二十三號載人飛船發射計畫已進入倒計時，此次航太組將搭乘一名巴基斯坦宇航員，參與為期一周的探索太空任務，這標誌著中國空間站首次搭載國外太空人，這也將成為載入巴基斯坦航太史冊的里程碑，是極具輝煌的一頁。此外航太組還將有一名中國宇航員開展1年以上長期駐留試驗，執行出艙活動、貨物氣閘艙出艙任務以及空間科學實驗和技術試驗。並且，此次載人航太任務將安排，神舟二十三號太空人乘組與神舟二十一號乘組進行第8次“太空會師”，與此同時，首次採用“發一備一”的安全策略，實施“一船在軌、一船待命、一船應急”的三級冗餘保障體系。而神舟二十四、神舟二十五正全力推進研製工作。2026年我們期待與你們見面，我們期待你們登上歷史舞臺的那一刻，再創輝煌的未來！

展望未來，2025年年末，我有幸去天津理工大學和天津河西新梅江圖書館給在校的學生們講了兩堂寫作課。見到這些祖國的花朵，國家未來的國之棟樑，我心生歡喜，我迫不及待地問了他們中許多人心中的夢想，他們的回答絕不會讓我，讓他們的父母，讓他們的老師，讓我們的國失望。有勵志要做一名建築師的，在我國之疆土建設未來藍圖；有夢想要做一名醫生的，為我國之生命努力救死扶傷；有甘心要做一名特警的，為我國之公民勇敢鏟奸鋤惡；有志向要做一名老師的，為我國之教育繼續傳承未來，等等太多太多了，這樣的一張張小面孔，怎能不讓人歡喜動容？我們做到了傳承，而未來需要這些祖國的花朵繼續傳承，展望未來，我的國滿目輝煌處處精彩！

回望過去，2025歲月無殤，山河無恙；展望未來，2026錦繡河山，國富民強！

寫於2026.1.4