展望藍綠白2026佈局...小笠原欣幸示警民進黨：南高任一市失守「將墜落懸崖」！賴清德將失去連任氣勢、走向政黨輪替...指柯文哲貪污案判決「恐對政局產生影響」

2026年九合一選舉將於11月28日投票，各政黨啟動布局，並陸續公布提名人選。對此，日本政治學者小笠原欣幸13日指出，民進黨若失守台南市或高雄市任何一個，「那將是墜落懸崖的最壞情境，屆時要重整旗鼓恐怕極為困難」。

小笠原欣幸日前於日媒《東洋經濟》發表了〈2026年台灣情勢展望〉，談及「九合一」選舉的重點內容。他指出，倘若民進黨失守台南市或高雄市任何一個，「那將是墜落懸崖的最壞情境，屆時要重整旗鼓恐怕極為困難」。他表示，總統賴清德將失去連任的氣勢，如骨牌效應般一路走向政黨輪替，這種可能性並非為零。

小笠原點出，國民黨掌握了人口眾多的六都中的4個，特別是台北市現任市長蔣萬安施政滿意度頗高，在爭取連任上處於有利位置，民進黨則尚未決定候選人。他認為，「台北市的選情對於其他縣市具有高度的外溢效應，這對國民黨是有利的因素」。

小笠原續指，民進黨在台北市即使推出直球對決型的候選人，恐怕也難逃大敗的命運，「關鍵在於是否能推出懂得投變化球、從而避免慘敗的候選人」。不過，小笠原表示，民進黨在國民黨提名進度落後的嘉義市、宜蘭縣、彰化縣，都有勝出的可能，「民進黨內屆時會瀰漫著近乎勝選的安心氛圍」。此外，他點出，新竹縣也值得關注。

小笠原說明，假如民進黨能在嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、新竹縣拿下3席，總數將達到8席，「雖然仍不及國民黨的12席，但黨內可能會瀰漫著近乎勝選的安心氛圍」。反過來，小笠原指出，假如國民黨減少3個縣市，「意味其未能守住前主席朱立倫的成果，屆時對現任主席鄭麗文的批評恐將接踵而來」。

至於民眾黨的策略，小笠原指出，是一方面在部分縣市表態參選，以展現存在感，一方面試圖透過與國民黨的選舉合作，尋求出路。小笠原提及，在新竹市，國民黨已決定支持現任市長高虹安，「民眾黨也期待在嘉義市、宜蘭縣能夠形成此一模式」。

小笠原認為，民眾黨候選人的參選可能導致在野陣營選票分散，如新北市，「形成民進黨坐收漁翁之利之局，或是瀕臨這種局面的險境」。他說，屆時表面上看似藍白合出現裂痕，「但實際上對於實現總統大選在野陣營共推一組候選人的目標，反而可能產生『雨後晴天（倒逼整合）』的效果」。

小笠原指出，這將讓國民黨支持者重新認識到，無論做出何種讓步，都必須將民眾黨留在陣營內的重要性，「民眾黨手中握有足以撼動國民黨的籌碼」。

最後，小笠原表示，九合一選舉較有可能落在「朝野都未至大勝或大敗的膠著區間」。他說，若是如此，總統大選也將呈現朝野勢均力敵的態勢，「2028年大選，將賴清德連任與政黨輪替的可能性各視為50%，應是較為恰當的評估」。

小笠原欣幸也指出，近期政壇最大的變數為前民眾黨主席柯文哲涉入的貪污案審判已辯論終結，3月將宣布一審判決。他說，由於這起司法案件已高度政治化，「判決結果可能對台灣政局的走向產生微妙的影響」。

